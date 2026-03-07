Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3132281
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

बिलासपुर में मासूम से दरिंदगी की कोशिश; पुलिस ने आरोपी को लिया में हिरासत

Bilaspur news: घटना की सूचना मिलते ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भारी संख्या में आरोपी के घर के बाहर एकत्रित हो गए. भीड़ का गुस्सा इस कदर था कि उन्होंने आरोपी को उनके हवाले करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की. 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 07, 2026, 09:09 AM IST

Trending Photos

बिलासपुर में मासूम से दरिंदगी की कोशिश; पुलिस ने आरोपी को लिया में हिरासत

Bilaspur news: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता उपमंडल के कलोल में उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब एक विशेष समुदाय के नाबालिग लड़के द्वारा 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुराचार के प्रयास का मामला सामने आया. इस घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में भारी जन-आक्रोश फूट पड़ा और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा.

भीड़ ने किया पथराव, घर के शीशे तोड़े

घटना की सूचना मिलते ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भारी संख्या में आरोपी के घर के बाहर एकत्रित हो गए. भीड़ का गुस्सा इस कदर था कि उन्होंने आरोपी को उनके हवाले करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की. इस दौरान हालात बेकाबू हो गए और उत्तेजित भीड़ ने नाबालिग आरोपी के घर के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले. तनावपूर्ण माहौल के बीच मौका स्थल की बिजली भी गुल रही, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की कार्रवाई और हिरासत

हालात को बिगड़ता देख ASP बिलासपुर शिव चौधरी और DSP घुमारवीं विशाल वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को शांत किया और नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने पीड़ित बच्ची को कब्जे में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है. पुलिस प्रशासन ने मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी है और शांति बनाए रखने की अपील की है.

हिंदू संगठनों ने दी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी

विश्व हिंदू परिषद (VHP) के प्रांत मंत्री अधिवक्ता तुषार डोगरा ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने कहा कि एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. "हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. यदि न्याय सुनिश्चित नहीं किया गया, तो विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठन एकजुट होकर सड़कों पर उतरेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे."

TAGS

Bilaspur Himachal crime newsBilaspur minor crime caseHimachal news

Trending news

Zirakpur theft case
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਰੀ, ਘਰ ਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈ ਉਡੇ ਚੋਰ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ 30°C ਤੋਂ ਪਾਰ, 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ
lpg cylinder price hike
ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ, LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਮਾਰਚ 2026
Fazilka Delhi Train
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਨਕਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ
Badshah
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚ FIR ਦਰਜ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
SKM Non Political Farmer Awareness Yatra
ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚੀ, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ
bathinda news
ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Punjab Topper UPSC 2025
ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ UPSC ‘ਚ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 15 ਨਾਲ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਪਰ
Gurdaspur Encounter Case
19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ