बिलासपुर में मासूम से दरिंदगी की कोशिश; पुलिस ने आरोपी को लिया में हिरासत

Bilaspur news: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता उपमंडल के कलोल में उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब एक विशेष समुदाय के नाबालिग लड़के द्वारा 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुराचार के प्रयास का मामला सामने आया. इस घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में भारी जन-आक्रोश फूट पड़ा और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा.

भीड़ ने किया पथराव, घर के शीशे तोड़े

घटना की सूचना मिलते ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भारी संख्या में आरोपी के घर के बाहर एकत्रित हो गए. भीड़ का गुस्सा इस कदर था कि उन्होंने आरोपी को उनके हवाले करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की. इस दौरान हालात बेकाबू हो गए और उत्तेजित भीड़ ने नाबालिग आरोपी के घर के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले. तनावपूर्ण माहौल के बीच मौका स्थल की बिजली भी गुल रही, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की कार्रवाई और हिरासत

हालात को बिगड़ता देख ASP बिलासपुर शिव चौधरी और DSP घुमारवीं विशाल वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को शांत किया और नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने पीड़ित बच्ची को कब्जे में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है. पुलिस प्रशासन ने मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी है और शांति बनाए रखने की अपील की है.

हिंदू संगठनों ने दी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी

विश्व हिंदू परिषद (VHP) के प्रांत मंत्री अधिवक्ता तुषार डोगरा ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने कहा कि एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. "हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. यदि न्याय सुनिश्चित नहीं किया गया, तो विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठन एकजुट होकर सड़कों पर उतरेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे."