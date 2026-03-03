होली पर बिलासपुर के बाजारों में हर्बल रंगों की बढ़ी मांग, दुकानदारों ने सुरक्षित त्योहार मनाने की अपील

Bilaspur News(विजय भारद्वाज): रंगों के त्योहार होली को लेकर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में बाजार पूरी तरह सज चुके हैं.बिलासपुर के मुख्य बाजारों सहित घुमारवीं, झंडूता और नैनादेवी क्षेत्र में रंग-बिरंगी पिचकारियां, मुखौटे, स्प्रे कलर, मलिंगा हेयर और होली टी-शर्ट से दुकानें सजी नजर आ रही हैं.

इस बार बाजारों में सबसे ज्यादा मांग हर्बल और ऑर्गेनिक रंगों की देखने को मिल रही है. दुकानदारों का कहना है कि केमिकल रंगों के साइड इफेक्ट्स को देखते हुए उन्होंने इस बार अपनी दुकानों में केवल हर्बल और प्राकृतिक रंग ही बिक्री के लिए रखे हैं. लोगों की त्वचा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.

स्थानीय महिला दुकानदार इंदु रतवान ने बताया कि पहले केमिकल रंगों का ज्यादा चलन था, जिससे लोगों को स्किन रिएक्शन और रंग न उतरने जैसी समस्याएं होती थीं. लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं और सुरक्षित होली मनाने के लिए हर्बल रंगों को प्राथमिकता दे रहे हैं.

दुकानदार अक्षय और अनिता देवी ने भी बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन से बाजार पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन कई ग्राहक अब भी गुणवत्ता और सुरक्षा को देखते हुए खुद बाजार में आकर सामान खरीदना पसंद कर रहे हैं.

गौरतलब है कि हर्बल और ऑर्गेनिक रंग पौधों, फूलों, फलों और सब्जियों से तैयार किए जाते हैं. जिनमें किसी भी प्रकार के हानिकारक रसायन का उपयोग नहीं होता. इससे न केवल त्वचा सुरक्षित रहती है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता.

दुकानदारों ने लोगों से अपील की है कि वे इस होली पर सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल रंगों का ही इस्तेमाल करें. ताकि त्योहार खुशियों और सेहत के साथ मनाया जा सके.