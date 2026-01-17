डिजिटल गवर्नेंस में बिलासपुर ने मारी बाज़ी! HP e-Office में प्रदेश में पहला स्थान

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई एचपी ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन में जिला बिलासपुर ने प्रदेश स्तर पर पहला स्थान हासिल कर एक नई मिसाल कायम की है. कागज रहित और डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस प्रणाली के तहत बिलासपुर जिला ने 12,887 ई-फाइल्स का सफलतापूर्वक निपटान कर प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है.

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित ई-ऑफिस उत्पाद सूट पर आधारित यह प्रणाली सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रही है. इसके माध्यम से पारंपरिक कागजी फाइल व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया है, जिससे समय और संसाधनों की बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है. ई-फाइल प्रणाली में फाइल निर्माण, डायरीकरण, ट्रैकिंग और रिकॉर्ड प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया पहले से अधिक तेज और प्रभावी हो गई है.

प्रदेश के विभिन्न जिलों के उपायुक्त कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली के उपयोग का मूल्यांकन किया गया, जिसमें बिलासपुर जिला पहले स्थान पर रहा. इस सूची में चंबा जिला दूसरे और मंडी जिला तीसरे स्थान पर रहा। खास बात यह रही कि बिलासपुर ने शिमला, सोलन और कांगड़ा जैसे बड़े जिलों को भी पीछे छोड़ दिया, जो जिला प्रशासन की मजबूत कार्यसंस्कृति और कर्मचारियों की दक्षता को दर्शाता है.

इस उपलब्धि पर उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपनाने का ही परिणाम है कि बिलासपुर आज प्रदेश में अग्रणी जिला बनकर उभरा है. उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में भी जिला प्रशासन डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए आम जनता को पारदर्शी, त्वरित और उत्तरदायी सेवाएं प्रदान करता रहेगा.

उपायुक्त ने यह भी कहा कि ई-ऑफिस जैसी पहलें प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव की नींव हैं, जिससे न केवल कार्य संस्कृति में सुधार होता है बल्कि जनता का प्रशासन पर विश्वास भी और मजबूत होता है. उल्लेखनीय है कि बिलासपुर जिला में ई-ऑफिस प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए समय-समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वर्कशॉप और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. इन प्रशिक्षण सत्रों से कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इस प्रणाली को और मजबूत करने के लिए ऐसे प्रयास लगातार जारी रहेंगे.