कैंचीमोड़ टनल के पास दो कारों में भीषण टक्कर: एक युवक की मौत, 5 लोग घायल; वीडियो वायरल

Bilaspur Accident: कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन मार्ग स्थित कैंचीमोड़ टनल नंबर 1 के समीप दो कारों में जबरदस्त टक्कर में एक युवक की मौत तो 5 लोग घायल, एम्स अस्पताल बिलासपुर में चल रह घायलों का उपचार, मौके का वीडियो आया सामने.
Trending Photos
Bilaspur News: कीरतपुर–नेरचौक फोरलेन पर मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कैंचीमोड़ टनल नंबर-1 के समीप दो कारों की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई. इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हुए हैं. हादसे का वीडियो भी सामने आया है.
कैसे हुआ हादसा?
मिली जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ नंबर की कार CH-01AR-6913 और उत्तर प्रदेश नंबर की कार UP-16EB-8089 की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई. चंडीगढ़ कार में छह लोग सवार थे। दुर्घटना के बाद सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए तुरंत एम्स बिलासपुर भेजा गया.
एक युवक की मौत, अन्य घायल
कार चालक 25 वर्षीय शुभम, पुत्र संजय कुमार, निवासी गांव चक्का (जोगिंदर नगर, जिला मंडी) गंभीर रूप से घायल हुआ था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अन्य घायलों का उपचार एम्स बिलासपुर में जारी है.
उधर, यूपी नंबर की कार में चार लोग सवार थे, जिन्हें हल्की चोटें आई हैं और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.
पुलिस की कार्रवाई
दुर्घटना की सूचना मिलते ही पर्यटन एवं यातायात पुलिस थाना भगेड़ की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटाकर प्रभावित यातायात को शीघ्र बहाल किया गया.
एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने हादसे की पुष्टि की है.