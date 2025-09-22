बिलासपुर के विधायकों ने जीएसटी सुधार को बताया जनहितैषी, विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम

Bilaspur News(विजय भारद्वाज): 22 सितंबर से देश में जीएसटी सुधार कर स्लैब में कमी करने के केंद्र सरकार के निर्णय का भाजपा नेताओं से लेकर व्यापारी वर्ग आभार जाता रहा है. वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला की तो भाजपा विधायक व नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में किए गए ऐतिहासिक जीएसटी सुधार निर्णय को देश की कर व्यवस्था को सरल और जनहितैषी बनाने की बात कह रहे है.

जी हाँ बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जमवाल, नैनादेवी विधायक रणधीर शर्मा व पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जीएसटी सुधारों से व्यापारियों पर करों का बोझ कम होने की बात कहते हुए उपभोक्ताओं को वस्तुएं और सेवाएं पहले से अधिक किफायती दरों पर उपलब्ध होने की बात कही है. साथ ही उन्होंने इस निर्णय से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलते हुए विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम बताया है.

वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि ने इस ऐतिहासिक पहल को जन-जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशों पर पार्टी जीएसटी बचत उत्सव अभियान चलाया चलाएगी और लोगों को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए इस तोहफा की जानकारी देगी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 12 और 28 प्रतिशत की दरें समाप्त कर अब अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं को केवल 5 और 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में शामिल का दिया है.

वहीं केंद्र सरकार के इस निर्णय से आम उपभोक्ता और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा और इससे रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे, महंगाई घटेगी और छोटे व्यापारियों को भी राहत मिलेगी. बता दें की जीएसटी सुधार के चलते अब जूते, चप्पल, कपड़े, छोटे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, साबुन टूथपेस्ट सहित अन्य रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे ना केवल उपभोक्ता बल्कि व्यापारी वर्ग भी लाभान्वित होगा.

वहीं इस निर्णय के बाद से बाजारों में भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा व रोजमर्रा की खरीदारी अब आम लोगों के लिए आसान होगी.