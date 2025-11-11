Advertisement
हिंद केसरी दंगल के लिए हिमाचल के 19 पहलवान चयनित, घुमारवीं में हुआ दमदार ट्रायल

दिसंबर माह में महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली राष्ट्रस्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिमाचल के 19 पहलवान भी अपना दमखम दिखाएंगे. महिला एवं पुरुष वर्ग में आयोजित होने वाले राष्ट्रस्तरीय प्रतियोगिता में विभिन्न भार वर्ग में प्रदेश के 11 पुरुष व 8 महिला पहलवान भाग लेंगी. 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 11, 2025, 03:07 PM IST

Bilaspur News: दिसंबर माह में महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली राष्ट्रस्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए हिमाचल प्रदेश के 19 पहलवान चयनित किए गए हैं. पुरुष और महिला वर्ग के इन पहलवानों का चयन बिलासपुर जिले के घुमारवीं स्थित चैहड़ अखाड़े में आयोजित मिट्टी कुश्ती ट्रायल के आधार पर किया गया.

प्रदेशभर से पहुंचे लगभग 70 पहलवानों ने 18 वर्ष से ऊपर की आयु श्रेणी में अपने-अपने भार वर्ग में दमदार प्रदर्शन किया. पुरुष वर्ग में 55 से 150 किलो तक और महिला वर्ग में 48 से 90 किलो तक के भार वर्गों में मुकाबले हुए. चयनकर्ताओं ने वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के मानकों के अनुसार ट्रायल प्रक्रिया पूरी की.

हिमाचल प्रदेश भारतीय शैली कुश्ती संघ के महासचिव दिनेश ठाकुर ने जानकारी दी कि महाराष्ट्र के सतारा में प्रस्तावित इस राष्ट्रस्तरीय प्रतियोगिता में विजेताओं को हिंद केसरी और सीनियर वर्ग के खिताब प्रदान किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि चयनित पहलवानों के ट्रायल से लेकर प्रतियोगिता में भाग लेने तक का पूरा खर्च हिमाचल कुश्ती संघ वहन करेगा.

ट्रायल में भाग लेने पहुंचे पहलवानों ने कहा कि यदि उन्हें हिमाचल की ओर से खेलने का मौका मिलता है, तो वे पूरे जोश से मुकाबला करके राज्य का नाम रोशन करेंगे. चयनित 19 पहलवान अब महाराष्ट्र में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे.

सतारा में आयोजित होने वाले हिंद केसरी दंगल में विजेता पहलवान को 5 किलो चांदी का गुर्ज और एक थार कार पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी, जबकि अन्य विजेताओं और उपविजेताओं को भी आकर्षक इनाम दिए जाएंगे.

