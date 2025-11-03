Advertisement
दिवाली के बाद भी भुगतान न मिलने से ठेकेदारों में आक्रोश, DC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

बिलासपुर जिला के ठेकेदारों ने दिवाली के बाद भी पेमेंट ना होने पर जताया भारी आक्रोश, मुख्यमंत्री द्वारा अपना वायदा तोड़ने पर जताया रोष तो उपायुक्त बिलासपुर कार्यालय के बाहर जमकर किया प्रदर्शन, उपायुक्त राहुल कुमार को ज्ञापन सौंप जल्द पेमेंट करवाने की रखी मांग.

 

Nov 03, 2025

Bilaspur News: बिलासपुर जिला में विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे ठेकेदारों ने दिवाली के बाद भी भुगतान न मिलने पर तीखा रोष जताया है. नाराज ठेकेदारों ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और डीसी बिलासपुर राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपकर लंबित भुगतान जल्द जारी करवाने की मांग की.

ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा भुगतान को लेकर किए गए वायदे पूरे नहीं किए गए, जिससे उनमें भारी असंतोष है.

लोक निर्माण, जल शक्ति सहित कई विभागों पर भुगतान रोकने का आरोप
ठेकेदारों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग (PWD), जल शक्ति विभाग और अन्य विभागों द्वारा उनके कार्यों का भुगतान कई महीनों से अटका हुआ है.
बिल पास होने के बावजूद ट्रेज़री में टोकन लंबित पड़े हैं, जिससे भुगतान आगे नहीं बढ़ पा रहा.

ठेकेदारों ने बताया कि लंबे समय से पेंडिंग पेमेंट के चलते उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और परिवार का पालन-पोषण करना भी मुश्किल हो गया है, जबकि उन्होंने सभी कार्य पूरी ईमानदारी से पूरे किए हैं.

प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग
ज्ञापन के माध्यम से ठेकेदारों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि ट्रेज़री विभाग को निर्देश दिए जाएं ताकि टोकन तुरंत पास हों और बकाया राशि जारी की जा सके. उन्होंने कहा कि भुगतान मिलने से ही वे अपने परिवार और कर्मचारियों को आर्थिक संकट से उबार पाएंगे.

5 दिन में भुगतान न हुआ तो उग्र आंदोलन की चेतावनी
ठेकेदारों ने साफ कहा है कि यदि 5 दिनों के भीतर भुगतान जारी नहीं किया गया, तो जिलेभर के सभी ठेकेदार सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि इस स्थिति की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी.

