Bilaspur News: श्री नैना देवी मंदिर में दूसरे नवरात्र पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब
बिलासपुर स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में आज दूसरे नवरात्रि के उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, दूसरे नवरात्र के अवसर पर माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की होती है पूजा अर्चना तो माँ नैनादेवी के दर्शन कर श्रद्धालु परिवार की सुख समृद्धि की कर रहे कामना.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 23, 2025, 11:48 AM IST

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में आज दूसरे शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं की भारी देखने को मिली. गौरतलब है की दूसरे नवरात्र के अवसर पर माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है. 

वहीं नवरात्र के दौरान माँ नैनादेवी के दर्शनों के लिए पंजाब, हरियाणा व दिल्ली सहित देशभर से श्रद्धालु माँ नैनादेवी के दरबार में पहुंच कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं. वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर प्रशासन व जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं. 

जहां एक ओर कोला वाला टोबा से लेकर मंदिर परिसर को 9 सेक्टर्स में बांटा गया है तो साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी, महिला पुलिस व होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है. इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी प्रशासन की हर गतिविधि पर पैनी नजर है. 

वहीं एसडीएम स्वारघाट एवं नैनादेवी मेला अधिकारी धर्मपाल ने मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया तो साथ ही मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है नैनादेवी क्षेत्र में अब मौसम बिल्कुल साफ है और किसी भी तरह की अफवाह पर कोई ध्यान ना दें. साथ ही उन्होंने माता रानी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़कों की हालत को सुधारते हुए प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखे जाने की बात भी कही. 

वहीं एसडीएम धर्मपाल ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि उन्हें किसी प्रकार की भी परेशानी व समस्या आती है तो वह प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.

