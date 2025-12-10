Bilaspur News: घुमारवीं में शादी–समारोह अब बिना अनुमति नहीं, 2,000 रुपये सफाई शुल्क अनिवार्य

Bilaspur News: बिलासपुर जिले के घुमारवीं शहर में नगर परिषद ने बड़ा निर्णय लेते हुए विवाह और सामाजिक आयोजनों को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं. अब शहर के होटल, मैरिज पैलेस, सामुदायिक भवन, मंदिर और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह का आयोजन करने से पहले नगर परिषद से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. परिषद का कहना है कि इन आयोजनों से निकलने वाला कचरा शहर की सफाई व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ डालता है, इसलिए प्रति दिन 2,000 रुपये का सफाई शुल्क तय किया गया है.

यदि कोई व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करता है या तय शुल्क जमा नहीं करता है, तो उस पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

ट्रेड लाइसेंस पर फिलहाल राहत

नगर परिषद द्वारा करीब 40 व्यवसायों पर ट्रेड लाइसेंस लागू करने के प्रस्ताव को लेकर बाजार में भारी विरोध देखने को मिला था. व्यापारियों और व्यापार मंडल की नाराजगी के बाद परिषद ने इस निर्णय पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है.

विकास कार्यों पर भी फोकस

नगर परिषद अध्यक्ष रीता सहगल ने बताया कि शहर की सड़कों, नालियों और सार्वजनिक रास्तों की मरम्मत और निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके साथ ही बढ़ते आवारा कुत्तों की समस्या को देखते हुए पशुपालन विभाग को नसबंदी अभियान चलाने के लिए पत्र भेजने का निर्णय लिया गया है.

नगर परिषद का कहना है कि इन फैसलों का मकसद शहर की साफ-सफाई बनाए रखना और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना है.