Bilaspur News: भल्लू बस हादसे की जांच समिति गठित, 10 दिन में डीसी को सौंपेगी रिपोर्ट

Bilaspur News: बिलासपुर जिला के झंडूता तहसील के अंतर्गत भल्लू पुल के समीप हुए दर्दनाक बस हादसे की जांच के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने इस घटना के कारणों की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत करेंगे. यह समिति 10 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपेगी.

उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि जांच समिति में स्थानीय एसडीएम, डीएसपी, लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता और आरटीओ को बतौर सदस्य शामिल किया गया है. समिति को हादसे के सभी पहलुओं की गहन जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने राहत कार्यों को भी प्राथमिकता दी है. हादसे में प्रभावित परिवारों को 25-25 हजार रुपये की फौरी राहत राशि वितरित की जा चुकी है, जबकि 4 लाख रुपये की राहत राशि एक सप्ताह के भीतर जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं.

डीसी राहुल कुमार ने बताया कि इस हादसे में कुल 16 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जिनमें 9 पुरुष, 4 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं. वहीं दो बच्चों को सीएचसी बरठीं और तत्पश्चात एम्स बिलासपुर में उपचार के बाद सुरक्षित घर भेजा गया है. सभी मृतकों का पोस्टमार्टम पूरा कर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं.

उन्होंने आगे बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी संभावित लापता व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया और वीडियो संदेशों के माध्यम से व्यापक सूचना प्रसारित की गई थी. लेकिन प्रशासन को किसी भी अतिरिक्त लापता व्यक्ति की सूचना नहीं मिली, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन समाप्त कर दिया गया.

डीसी ने पुष्टि की कि बस में कुल 18 यात्री सवार थे, जिनमें से 16 की मौत हो गई जबकि दो बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया. प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है और हादसे के कारणों की पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने की बात कही है.