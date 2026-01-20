Bilaspur News: नकराणा में एडवेंचर और वॉटर स्पोर्ट्स को मंजूरी, जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिलासपुर जिला के श्री नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र के नकराणा इलाके को एडवेंचर और वॉटर स्पोर्ट्स के रूप में विकसित करने की मंजूरी दे दी है. मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही एडवेंचर और वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

इस परियोजना के लिए उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे. इसके तहत गोविंद सागर झील के किनारे बसे ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. स्थानीय लोगों ने परियोजना को मंजूरी मिलने पर जिला प्रशासन का आभार जताया है.

पर्यटन विकास को लेकर हुई बैठक

उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में टूरिज्म, स्पोर्ट्स ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सोसाइटी की बैठक आयोजित की गई. बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर, सहायक आयुक्त राजकुमार, सभी उपमंडल अधिकारी और पर्यटन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.

उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा श्री नैनादेवी जी के समीप गोविंद सागर झील के नकराणा और आसपास के क्षेत्रों में एडवेंचर व वॉटर स्पोर्ट्स के विकास का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा गया था, जिसे अब स्वीकृति मिल गई है.

प्राकृतिक सौंदर्य बना ताकत

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की टीम पहले ही नकराणा क्षेत्र का निरीक्षण कर चुकी है, जहां भाखड़ा क्षेत्र का प्राकृतिक सौंदर्य, शांत जलधाराएं और पर्वतीय वातावरण इस इलाके को वॉटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाते हैं.

श्रद्धालु और पर्यटक उठाएंगे रोमांच का आनंद

परियोजना के तहत भविष्य में पर्यटक और श्रद्धालु नौकायन, कयाकिंग सहित विभिन्न रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे. भाखड़ा बांध और श्री नैनादेवी मंदिर के बीच स्थित नकराणा क्षेत्र को धार्मिक, एडवेंचर और वॉटर स्पोर्ट्स पर्यटन से जोड़कर एक बहुआयामी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा.

15 पंचायतों को मिलेगा लाभ

इस परियोजना से 12 से 15 पंचायतों के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा. क्षेत्र के विकसित होने से होटल, हॉस्पिटैलिटी, होमस्टे और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा मिलेगा. महिलाएं स्थानीय उत्पादों की बिक्री से अपनी आय बढ़ा सकेंगी.

ये गतिविधियां होंगी शुरू

परियोजना के तहत गोविंद सागर झील क्षेत्र में:

-बोटिंग और क्रूज

-मोटर बोट, जेट स्की

-बनाना राइड, सोफा राइड

-शिकारा राइड, कयाकिंग, कैनोइंग

-वाटर स्कीइंग और रोइंग

जैसी गतिविधियां शुरू करने की योजना है.

उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि यह क्षेत्र पंजाब सहित आसपास के राज्यों के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा. जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांचक पर्यटन के समन्वय से नकराणा को हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल किया जाए.