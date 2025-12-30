Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3058341
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Bilaspur News: विजिलेंस का बड़ा एक्शन; 50 हजार की रिश्वत लेते फॉरेस्ट ब्लॉक ऑफिसर गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में विजिलेंस टीम ने खैर पेड़ों की मार्किंग के बदले रिश्वत लेने के आरोप में फॉरेस्ट ब्लॉक ऑफिसर को गिरफ्तार किया है. यूपीआई ट्रांजेक्शन के सबूत मिलने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 30, 2025, 01:19 PM IST

Trending Photos

Bilaspur News: विजिलेंस का बड़ा एक्शन; 50 हजार की रिश्वत लेते फॉरेस्ट ब्लॉक ऑफिसर गिरफ्तार

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. शिमला और बिलासपुर की संयुक्त विजिलेंस टीम ने वन विभाग के ब्लॉक ऑफिसर को 50 हजार रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है. आरोपी पर खैर के पेड़ों की मार्किंग के बदले ठेकेदार से रिश्वत मांगने का आरोप है.

मिली जानकारी के अनुसार, बिलासपुर सदर क्षेत्र में खैर के पेड़ों की कटाई से जुड़े 10 वर्षीय पातन कार्यक्रम (Felling Programme) के तहत कार्य शुरू होना था. इस कार्य से संबंधित ठेकेदार सुरेश कुमार ने विजिलेंस विभाग शिमला में शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि वन विभाग के ब्लॉक ऑफिसर समीर मुहम्मद ने खैर के पेड़ों की मार्किंग में जानबूझकर देरी की और काम जल्द शुरू करने के एवज में 3 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की.

बाद में ब्लॉक ऑफिसर और ठेकेदार के बीच 1 लाख रुपये में सौदा तय हुआ. आरोप है कि इस रकम में से 50 हजार रुपये ठेकेदार ने यूपीआई के जरिए आरोपी अधिकारी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए थे. डिजिटल ट्रांजेक्शन के सबूत मिलने के बाद विजिलेंस विभाग ने मामले की पुष्टि की.

Add Zee News as a Preferred Source

सबूत पुख्ता होने पर शिमला और बिलासपुर विजिलेंस की संयुक्त टीम ने बीती रात कार्रवाई करते हुए आरोपी ब्लॉक ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को आज अदालत में पेश किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी.

इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, बिलासपुर के एएसपी तरनजीत सिंह ने बताया कि वन विभाग के ब्लॉक ऑफिसर समीर मुहम्मद को खैर के पेड़ों की मार्किंग के बदले रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है.

वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएफओ बिलासपुर राजीव कुमार ने कहा कि उन्हें अभी तक आधिकारिक रूप से इस कार्रवाई की सूचना नहीं मिली है. जानकारी मिलते ही विभागीय स्तर पर जांच कर उचित कदम उठाए जाएंगे.

TAGS

Bilaspur NewsvigilanceBribe ArrestHimachal Pradesh

Trending news

Bilaspur News
विजिलेंस का बड़ा एक्शन; 50 हजार की रिश्वत लेते फॉरेस्ट ब्लॉक ऑफिसर गिरफ्तार
Nandini CM Death
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ; ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
Vaishno Devi Yatra New Rules
ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ? ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
January
ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਇੰਨਾਂ 3 ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਆਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿ......
PGI Chandigarh Strike
ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਗਏ; ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
Modi government
ਟਰੰਪ ਦਾ 50% ਟੈਰਿਫ ਫੇਲ੍ਹ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ Zero Tariff
Sunil Jakhar
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ Sunil Jakhar ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
Jasbir Jassi controversy
ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
kyc
ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ KYC ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੱਪਡੇਟ, RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ
Priyanka Gandhi Vadra
ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਵੱਜੇਗੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੇਹਾਨ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗਣੀ!