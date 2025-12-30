Bilaspur News: विजिलेंस का बड़ा एक्शन; 50 हजार की रिश्वत लेते फॉरेस्ट ब्लॉक ऑफिसर गिरफ्तार

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. शिमला और बिलासपुर की संयुक्त विजिलेंस टीम ने वन विभाग के ब्लॉक ऑफिसर को 50 हजार रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है. आरोपी पर खैर के पेड़ों की मार्किंग के बदले ठेकेदार से रिश्वत मांगने का आरोप है.

मिली जानकारी के अनुसार, बिलासपुर सदर क्षेत्र में खैर के पेड़ों की कटाई से जुड़े 10 वर्षीय पातन कार्यक्रम (Felling Programme) के तहत कार्य शुरू होना था. इस कार्य से संबंधित ठेकेदार सुरेश कुमार ने विजिलेंस विभाग शिमला में शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि वन विभाग के ब्लॉक ऑफिसर समीर मुहम्मद ने खैर के पेड़ों की मार्किंग में जानबूझकर देरी की और काम जल्द शुरू करने के एवज में 3 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की.

बाद में ब्लॉक ऑफिसर और ठेकेदार के बीच 1 लाख रुपये में सौदा तय हुआ. आरोप है कि इस रकम में से 50 हजार रुपये ठेकेदार ने यूपीआई के जरिए आरोपी अधिकारी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए थे. डिजिटल ट्रांजेक्शन के सबूत मिलने के बाद विजिलेंस विभाग ने मामले की पुष्टि की.

Add Zee News as a Preferred Source

सबूत पुख्ता होने पर शिमला और बिलासपुर विजिलेंस की संयुक्त टीम ने बीती रात कार्रवाई करते हुए आरोपी ब्लॉक ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को आज अदालत में पेश किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी.

इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, बिलासपुर के एएसपी तरनजीत सिंह ने बताया कि वन विभाग के ब्लॉक ऑफिसर समीर मुहम्मद को खैर के पेड़ों की मार्किंग के बदले रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है.

वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएफओ बिलासपुर राजीव कुमार ने कहा कि उन्हें अभी तक आधिकारिक रूप से इस कार्रवाई की सूचना नहीं मिली है. जानकारी मिलते ही विभागीय स्तर पर जांच कर उचित कदम उठाए जाएंगे.