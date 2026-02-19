Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3115241
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

बिलासपुर में स्मार्ट मीटर पखवाड़ा: ‘स्मार्ट लूट’ के आरोप, निजीकरण के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी

बिलासपुर में स्मार्ट मीटर पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान निजीकरण के विरोध में नारेबाजी. स्थानीय लोगों ने स्मार्ट मीटर से जुड़ी तकनीकी समस्याएं उठाईं और आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी बचाने की मांग की.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 19, 2026, 01:43 PM IST

Trending Photos

बिलासपुर में स्मार्ट मीटर पखवाड़ा: ‘स्मार्ट लूट’ के आरोप, निजीकरण के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी

Bilaspur News: बिलासपुर में विद्युत विभाग के विश्राम गृह में स्मार्ट मीटर पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में स्मार्ट मीटर कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ विभागीय अधिकारी, स्थानीय उद्योगपति और उपभोक्ता शामिल हुए. इस दौरान स्मार्ट मीटर के लाभों पर प्रस्तुति दी गई, लेकिन कार्यक्रम विरोध और नारेबाजी के बीच चर्चा का विषय बन गया.

अधिकारियों और कंपनी प्रबंधन की मौजूदगी
कार्यक्रम में सहायक अभियंता रविंद्र चौधरी, सन्नी जगोता, कनिष्ठ अभियंता प्रीतम सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे. कंपनी प्रबंधन ने स्मार्ट मीटर से बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और तकनीकी सुविधा बढ़ने जैसे लाभ गिनाए.

निजीकरण के विरोध में एकजुट हुए लोग
पखवाड़े के दौरान स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने विद्युत विभाग के निजीकरण का विरोध किया. 15-20 वर्षों से आउटसोर्स पर कार्यरत बिलिंग क्लर्क कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा बताते हुए उन्हें विभाग में समायोजित करने की मांग उठाई गई. लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लागू करने से पुराने कर्मचारियों को हटाने की कोशिश हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

उपभोक्ताओं ने गिनाईं समस्याएं
स्थानीय लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने के बाद आ रही दिक्कतों को भी सामने रखा. कुछ उपभोक्ताओं का दावा है कि मीटर तकनीकी खामियों के कारण जल रहे हैं. कई घरों और दुकानों में एक महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद रीडिंग नहीं आई है, जिससे बिजली बिल को लेकर असमंजस बना हुआ है. प्रदर्शनकारियों ने इसे “स्मार्ट मीटर के नाम पर स्मार्ट लूट” करार देते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी.

कंपनी का पक्ष
स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों का कहना है कि मीटर लगाने से पहले उपभोक्ताओं की सहमति ली जा रही है. पखवाड़े के दौरान सामने आई समस्याओं को दर्ज किया गया है और समाधान के लिए जल्द अगली बैठक आयोजित की जाएगी.

कुल मिलाकर, बिलासपुर में स्मार्ट मीटर पखवाड़ा जागरूकता कार्यक्रम के साथ-साथ विरोध का मंच भी बन गया, जहां तकनीकी सुविधा और रोजगार सुरक्षा दोनों मुद्दे केंद्र में रहे.

TAGS

Bilaspur Newssmart meterHimachal Pradesh

Trending news

Bilaspur News
बिलासपुर में स्मार्ट मीटर पखवाड़ा: स्मार्ट लूट के आरोप निजीकरण के विरोध में नारेबाजी
ravneet bittu
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਮੁੜ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
South Iran tremors
ਦੱਖਣੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 5.5 ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਭੂਚਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ
CBSE
‘ਬੰਬ ਈਮੇਲ’ ਤੋਂ ਮਚੀ ਸਨਸਨੀ! CBSE ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਕਰਵਾਏ ਖਾਲੀ, ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ
Nabha News
ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
jalandhar
ਜਲੰਧਰ ‘ਚ NRI ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ
lakhbir singh
ਸਰਪੰਚ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
Himachal Assembly Session
हिमाचल विधानसभा में हंगामे के बीच RDG बहाली का प्रस्ताव पारित, विपक्ष का विरोध
Ludhiana Jewellery Loot News
30 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੁੱਟੇ
Himachal Weather
हिमाचल में सर्दी फेल! सामान्य से 30% कम बारिश, 22 फरवरी तक धूप; 23 को बदलेगा मौसम