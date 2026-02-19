बिलासपुर में स्मार्ट मीटर पखवाड़ा: ‘स्मार्ट लूट’ के आरोप, निजीकरण के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी

Bilaspur News: बिलासपुर में विद्युत विभाग के विश्राम गृह में स्मार्ट मीटर पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में स्मार्ट मीटर कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ विभागीय अधिकारी, स्थानीय उद्योगपति और उपभोक्ता शामिल हुए. इस दौरान स्मार्ट मीटर के लाभों पर प्रस्तुति दी गई, लेकिन कार्यक्रम विरोध और नारेबाजी के बीच चर्चा का विषय बन गया.

अधिकारियों और कंपनी प्रबंधन की मौजूदगी

कार्यक्रम में सहायक अभियंता रविंद्र चौधरी, सन्नी जगोता, कनिष्ठ अभियंता प्रीतम सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे. कंपनी प्रबंधन ने स्मार्ट मीटर से बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और तकनीकी सुविधा बढ़ने जैसे लाभ गिनाए.

निजीकरण के विरोध में एकजुट हुए लोग

पखवाड़े के दौरान स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने विद्युत विभाग के निजीकरण का विरोध किया. 15-20 वर्षों से आउटसोर्स पर कार्यरत बिलिंग क्लर्क कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा बताते हुए उन्हें विभाग में समायोजित करने की मांग उठाई गई. लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लागू करने से पुराने कर्मचारियों को हटाने की कोशिश हो रही है.

उपभोक्ताओं ने गिनाईं समस्याएं

स्थानीय लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने के बाद आ रही दिक्कतों को भी सामने रखा. कुछ उपभोक्ताओं का दावा है कि मीटर तकनीकी खामियों के कारण जल रहे हैं. कई घरों और दुकानों में एक महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद रीडिंग नहीं आई है, जिससे बिजली बिल को लेकर असमंजस बना हुआ है. प्रदर्शनकारियों ने इसे “स्मार्ट मीटर के नाम पर स्मार्ट लूट” करार देते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी.

कंपनी का पक्ष

स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों का कहना है कि मीटर लगाने से पहले उपभोक्ताओं की सहमति ली जा रही है. पखवाड़े के दौरान सामने आई समस्याओं को दर्ज किया गया है और समाधान के लिए जल्द अगली बैठक आयोजित की जाएगी.

कुल मिलाकर, बिलासपुर में स्मार्ट मीटर पखवाड़ा जागरूकता कार्यक्रम के साथ-साथ विरोध का मंच भी बन गया, जहां तकनीकी सुविधा और रोजगार सुरक्षा दोनों मुद्दे केंद्र में रहे.