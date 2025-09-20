Bilaspur Soldier Martyred: बिलासपुर का जवान जम्मू-कश्मीर के किस्तवाड़ में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद

Bilaspur Soldier Martyred (विजय भारद्वाज): जम्मू-कश्मीर के किस्तवाड़ में आतंकवादियों से मुठभेड़ में बिलासपुर का जवान हवलदार बलदेव चंद शहीद हो गया. जवान बलदेव चंद बिलासपुर जिला के झंडूता उपमंडल के गंगलोह के गांव थेह का रहने वाला है.

शहीद बलदेव का कल दोपहर पैतृक गांव में अंतिम संस्कार का होगा. हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में उस समय शोक की लहर दौड़ गई, जब जम्मू-कश्मीर के किस्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में बिलासपुर का एक जवान हवलदार बलदेव चंद ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी.

शहीद बलदेव चंद पूर्व सानिक हवलदार विशनदास के पुत्र हैं और बिलासपुर जिला के झंडूता उपमंडल के तहत गंगलोह के गांव थेह के निवासी थे. वहीं इस दुःखद खबर ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है. बता दें की हवलदार बलदेव चंद की शहादत की सूचना मिलते ही उनके पैतृक गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई.

जहाँ एक ग्रामीणों की आंखें नम हैं तो साथ ही उनके बलिदान पर गर्व भी है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बलदेव चंद एक वीर साहसी सैनिक थे, जिन्होंने देश सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाया था.

प्राप्त जानकारी के अनुसार शहीद बलदेव का पार्थिव देह आज रात तक उसके पैतृक गांव थेह पहुंचने की उम्मीद है और कल दोपहर शहीद बलदेव के अंतिम दर्शन और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा. वहीं शहीद बलदेव की वीरता और देशभक्ति की कहानियां गांव-गांव में गूंज रही हैं.

