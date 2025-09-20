Bilaspur Soldier Martyred: बिलासपुर का जवान जम्मू-कश्मीर के किस्तवाड़ में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2930077
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Bilaspur Soldier Martyred: बिलासपुर का जवान जम्मू-कश्मीर के किस्तवाड़ में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद

Bilaspur Soldier Martyred : जम्मू-कश्मीर के किस्तवाड़ में आतंकवादियों से मुठभेड़ में बिलासपुर का जवान हवलदार बलदेव चंद शहीद हो गया.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 04:59 PM IST

Trending Photos

Bilaspur Soldier Martyred: बिलासपुर का जवान जम्मू-कश्मीर के किस्तवाड़ में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद

Bilaspur Soldier Martyred (विजय भारद्वाज): जम्मू-कश्मीर के किस्तवाड़ में आतंकवादियों से मुठभेड़ में बिलासपुर का जवान हवलदार बलदेव चंद शहीद हो गया. जवान बलदेव चंद बिलासपुर जिला के झंडूता उपमंडल के गंगलोह के गांव थेह का रहने वाला है. 

शहीद बलदेव का कल दोपहर पैतृक गांव में अंतिम संस्कार का होगा. हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में उस समय शोक की लहर दौड़ गई, जब जम्मू-कश्मीर के किस्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में बिलासपुर का एक जवान हवलदार बलदेव चंद ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी.

शहीद बलदेव चंद पूर्व सानिक हवलदार विशनदास के पुत्र हैं और बिलासपुर जिला के झंडूता उपमंडल के तहत गंगलोह के गांव थेह के निवासी थे. वहीं इस दुःखद खबर ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है. बता दें की हवलदार बलदेव चंद की शहादत की सूचना मिलते ही उनके पैतृक गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: हिमाचल में भीषण बरसात से मौत का आंकड़ा 424 तक पहुंचा, अब तक 47,490 करोड़ का नुकसान: SDMA

जहाँ एक ग्रामीणों की आंखें नम हैं तो साथ ही उनके बलिदान पर गर्व भी है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बलदेव चंद एक वीर साहसी सैनिक थे, जिन्होंने देश सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाया था.

प्राप्त जानकारी के अनुसार शहीद बलदेव का पार्थिव देह आज रात तक उसके पैतृक गांव थेह पहुंचने की उम्मीद है और कल दोपहर शहीद बलदेव के अंतिम दर्शन और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा. वहीं शहीद बलदेव की वीरता और देशभक्ति की कहानियां गांव-गांव में गूंज रही हैं.

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु कांग्रेस नेता के बयान पर कंगना रनौत का पलटवार– 'भारत में कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक सकता'

TAGS

Kishtwar EncounterBilaspur Soldier Martyredhindi news

Trending news

Chamkaur Sahib News
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਚੇ ਅਚਾਰ ਦੇ 100 ਟਰੱਕ ਭੇਜੇ
Phagwara Bus Accident
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਅੱਖ; ਟਿੱਪਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ
USA immigration policy
ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ 8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ No Entry!
Bilaspur News
बस अड्डा घुमारवीं पर लगा गंदगी का ढेर करता यात्रियों का स्वागत
Punjab Jail Department
ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ADGP ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਣੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ!
Dalla Sahib
ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Dussehra Festival 2025
दशहरा उत्सव केवल देवी-देवताओं और धार्मिक आस्था तक सीमित रहे
Bikram majithia
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ
Tarn Taran News
ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ; ਕਣਕ ਦੀਆਂ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀਆਂ ਗਾਇਬ
Axian Suspended
ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ
;