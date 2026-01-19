Advertisement
बिलासपुर में टिप्पर चालक की मौत पर बवाल! शव रखकर चंडीगढ़-मनाली फोरलेन जाम

Bilaspur Protest: हिमाचल के बिलासपुर जिले में टिप्पर चालक की मौत से गुस्साए परिजनों ने शव रखकर चंडीगढ़-मनाली फोरलेन जाम किया. SDM के हस्तक्षेप से मुआवजे और नौकरी पर सहमति बनी.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 19, 2026, 10:29 AM IST

Bilaspur News: बिलासपुर जिले के बागछाल क्षेत्र में टिप्पर चालक की मौत से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने थापना के समीप सड़क अवरुद्ध कर रेलवे लाइन निर्माण कंपनी के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा.

सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। मौके पर एसडीएम स्वारघाट धर्मपाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव चौधरी और तहसीलदार संजीव प्रभाकर पहुंचे. स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया.

मुआवजे और नौकरी पर बनी सहमति
प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार समझाइश के बाद कंपनी और मृतक के परिजनों के बीच सहमति बनी, जिसके बाद धरना-प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया.
एसडीएम स्वारघाट धर्मपाल ने बताया कि प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों के बीच बातचीत करवाई.

उन्होंने कहा कि मृतक के परिजन कंपनी से हुए समझौते को लिखित रूप में देने की मांग पर अड़े थे, जिसे कंपनी प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया. इसके साथ ही परिजनों की यह मांग भी मानी गई कि मृतक के बेटे के 18 वर्ष का होने पर उसे कंपनी में नौकरी दी जाएगी.

हादसे में गई चालक की जान
गौरतलब है कि शनिवार देर रात बागछाल क्षेत्र में एक टिप्पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में लुढ़ककर झील के किनारे गिर गया, जिसमें चालक कुलदीप (49) निवासी धनीपखर की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक के परिजनों का आरोप है कि घना अंधेरा और सड़क की बदहाल हालत के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें उन्होंने अपने परिवार का कमाऊ सदस्य खो दिया.

Bilaspur NewsBilaspur protestHimachal Pradesh

