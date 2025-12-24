बिलासपुर में चिट्टे के खिलाफ मुहिम चलाना महिला मंडल को पड़ा भारी, युवक ने दर्ज करवाई FIR

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के लगट में चिट्टे के खिलाफ महिला मंडल की सक्रिय मुहिम विवाद का कारण बन गई. महिला मंडल की सदस्यों ने शक के आधार पर आने-जाने वाले लोगों की चेकिंग की, इसी दौरान 25 वर्षीय सन्नी महाजन को रोका गया. युवक का आरोप है कि महिलाओं ने उसे रोककर उसकी तलाशी ली और उसके साथ गलत व्यवहार किया, जिसके बाद उसने बरमाणा थाने में FIR दर्ज करवाई.

क्या हुआ था घटना के समय

सन्नी महाजन अपने दोस्त के साथ बाइक से बरमाणा की ओर जा रहे थे, तभी लगट गौशाला के पास महिला मंडल की प्रधान पिंकी शर्मा सहित अन्य सदस्यों ने उन्हें रोका और उनकी चैकिंग की. तलाशी के दौरान पुलिस को बुलाया गया, लेकिन किसी भी प्रकार का नशा या संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई। युवक ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसके साथ मारपीट और अपमानजनक व्यवहार किया गया.

महिला मंडल का पक्ष

महिला मंडल की प्रधान पिंकी शर्मा ने कहा कि उनकी टीम लगातार चिट्टे के खिलाफ अभियान चला रही थी और उनके खिलाफ FIR दर्ज होना उनके लिए बड़ा झटका है. उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की कार्रवाई होती रही, तो कौन नशे के खिलाफ अभियान चलाएगा.

प्रशासन का रुख

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संदीप धवल ने कहा कि नशे के खिलाफ महिलाओं की मुहिम सराहनीय थी, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था. उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी.

यह घटना बिलासपुर में नशे के खिलाफ जागरूकता और कानून के पालन के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को उजागर करती है.