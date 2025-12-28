बीड़-बिलिंग में फिर दर्दनाक हादसा! उड़ान के बाद बंद हुआ पैराग्लाइडर, पायलट की मौत

Bir Billing Paragliding Accident: बीड़-बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ. उड़ान के कुछ देर बाद पैराग्लाइडर बंद हो गया, जिससे पायलट की मौत हो गई और पर्यटक घायल हुआ. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
Dharamshala News: पैराग्लाइडिंग के लिए विश्वविख्यात बीड़-बिलिंग घाटी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. बिलिंग की टेक-ऑफ साइट से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद पैराग्लाइडर अचानक बंद हो गया, जिससे पायलट और पर्यटक नीचे गिर पड़े. हादसे में गंभीर रूप से घायल पायलट की मौत हो गई, जबकि उनके साथ उड़ान भर रहा पर्यटक घायल हो गया.
उड़ान के कुछ देर बाद हुआ हादसा
मृतक पायलट की पहचान मोहन सिंह, निवासी बरोट (बीड़) के रूप में हुई है. वह रोज़ाना की तरह बिलिंग से पर्यटक को लेकर उड़ान पर निकले थे, लेकिन कुछ ही देर बाद पैराग्लाइडर में तकनीकी खराबी आ गई।. संतुलन बिगड़ने से दोनों नीचे सड़क के पास गिर गए.
इलाज के दौरान पायलट ने तोड़ा दम
हादसे के बाद पायलट और पर्यटक को बीड़ स्थित अस्पताल ले जाया गया. पायलट की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन बैजनाथ में जाम के कारण एंबुलेंस करीब एक घंटे तक फंसी रही. इसी दौरान रास्ते में पायलट ने दम तोड़ दिया.
पुलिस ने शुरू की जांच
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा बीर बहादुर ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि बिलिंग से उड़ान भरने के बाद एक पायलट की मौत हुई है, जबकि पर्यटक सुरक्षित है. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है.
इस साल तीन पैराग्लाइडिंग हादसों में मौत
पुलिस के अनुसार, इस वर्ष अब तक बीड़-बिलिंग में पैराग्लाइडिंग हादसों में तीन पायलटों की मौत हो चुकी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.