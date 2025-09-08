हायर ग्रेड पे अधिसूचना पर भाजपा का हमला, फैसले को बताया ‘तुगलकी फरमान’
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2913802
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हायर ग्रेड पे अधिसूचना पर भाजपा का हमला, फैसले को बताया ‘तुगलकी फरमान’

भाजपा वरिष्ठ प्रवक्ता एवं विधायक त्रिलोक जमवाल व पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कर्मचारियों के वेतन कटौती अधिसूचना को बताया कांग्रेस सरकार का तुगलकी फरमान तो सरकार के इस फैसले के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का किया दावा.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 08, 2025, 05:35 PM IST

Trending Photos

हायर ग्रेड पे अधिसूचना पर भाजपा का हमला, फैसले को बताया ‘तुगलकी फरमान’

Bilaspur News(विजय भारद्वाज): हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को लेकर हायर ग्रेड पे वापस लिए जाने की अधिसूचना के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही है. जी हाँ बिलासपुर से विधायक एवं भाजपा वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक जामवाल व पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को लगभग पिछले तीन वर्षों से मिल रहे फाइनेंशियल पे के रूप में ग्रेड पे लाभ को एक सिंपल नोटिफिकेशन के तहत 3 वर्षों बाद विड्रॉ कर लिया है, जिससे प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 15 से 20 हजार का नुकसान प्रति माह होगा.

साथ ही उन्होंने कहा कि यह भारतवर्ष की यह पहली सरकार है जहां कर्मचारियों को दिवाली व दशहरे के मौके पर डीए मिलता था, बाकी फाइनेंशियली बेनिफिट मिलते थे. इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को इस मौके पर 20 हजार रुपये की फाइनेंशियल कटौती प्रतिमा तोहफा मिला है.

वहीं उन्हीने कहा कि इस सरकार ने पहले दिन से ही हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को और बेरोजगारों को दोनों के साथ खिलवाड़ किया है. जब यह सरकार बनी थी तो इस सरकार ने लगभग 600 इंस्टीट्यूशन समाप्त किए और आज जो इन्होंने विधानसभा के अंदर जवाब दिया है उसके अनुसार अगर सारा आकलन करें तो लगभग ढाई हजार इंस्टीट्यूशन पिछले ढाई वर्षों में इस सरकार ने बंद किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं उन्होंने कहा कि ढाई हजार इंस्टीट्यूशन अगर सरकार ने बंद कर दिए तो हिमाचल प्रदेश के एंप्लाइज को जो प्रमोशन के एवेन्यू थे वह भी रोक दिए और वहीं बेरोजगार जिनको उम्मीद थी कि यह सरकार जिसने वादा किया था कि जब सत्ता में आएंगे तो पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे.

अभी इन्होंने ढाई हजार इंस्टिट्यूशन अगर बंद किए तो ढाई हजार को अगर एक इंस्टिट्यूशन में 20 लोग भी मान लें तो लगभग 50000 युवाओं को जो रोजगार मिल सकता था इस सरकार ने वो रोजगार भी बंद कर दिया. वहीं उन्होंने कहा की सरकार के इस फैसले के खिलाफ कर्मचारी आंदोलन करते हैं तो भाजपा उनका पूर्ण समर्थन करेगी और कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेगी.

 

TAGS

Bilaspur NewsHimachal Pay CutHimachal Pradesh

Trending news

Harpal Singh Cheema
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 16 ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
bathinda news
ਅਣਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿਓ ਨੇ ਧੀ ਤੇ ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ
Punjab cabinet
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ
hamirpur news
वेतन कटौती के विरोध में डीसी ऑफिस कर्मचारी यूनियन ने सीएम को भेजा ज्ञापन
Ghumarvi News
घुमारवीं में तेज़ रफ़्तार आल्टो कार ने मचाई अफरातफरी, दो घायल- तीन वाहन क्षतिग्रस्त
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਭੱਜਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਸਾਗਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਬਹਾਦਰੀ
amritsar news
9 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਲਾਸ਼
Faridkot News CIA Staff
CIA ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 272 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
Mansa news
ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ; ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
Bilaspur landslide
बिलासपुर में भूस्खलन से 125 करोड़ का नुकसान, 18 की मौत– नैनादेवी हादसे की यादें ताजा
;