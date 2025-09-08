हायर ग्रेड पे अधिसूचना पर भाजपा का हमला, फैसले को बताया ‘तुगलकी फरमान’

भाजपा वरिष्ठ प्रवक्ता एवं विधायक त्रिलोक जमवाल व पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कर्मचारियों के वेतन कटौती अधिसूचना को बताया कांग्रेस सरकार का तुगलकी फरमान तो सरकार के इस फैसले के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का किया दावा.
Bilaspur News(विजय भारद्वाज): हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को लेकर हायर ग्रेड पे वापस लिए जाने की अधिसूचना के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही है. जी हाँ बिलासपुर से विधायक एवं भाजपा वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक जामवाल व पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को लगभग पिछले तीन वर्षों से मिल रहे फाइनेंशियल पे के रूप में ग्रेड पे लाभ को एक सिंपल नोटिफिकेशन के तहत 3 वर्षों बाद विड्रॉ कर लिया है, जिससे प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 15 से 20 हजार का नुकसान प्रति माह होगा.
साथ ही उन्होंने कहा कि यह भारतवर्ष की यह पहली सरकार है जहां कर्मचारियों को दिवाली व दशहरे के मौके पर डीए मिलता था, बाकी फाइनेंशियली बेनिफिट मिलते थे. इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को इस मौके पर 20 हजार रुपये की फाइनेंशियल कटौती प्रतिमा तोहफा मिला है.
वहीं उन्हीने कहा कि इस सरकार ने पहले दिन से ही हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को और बेरोजगारों को दोनों के साथ खिलवाड़ किया है. जब यह सरकार बनी थी तो इस सरकार ने लगभग 600 इंस्टीट्यूशन समाप्त किए और आज जो इन्होंने विधानसभा के अंदर जवाब दिया है उसके अनुसार अगर सारा आकलन करें तो लगभग ढाई हजार इंस्टीट्यूशन पिछले ढाई वर्षों में इस सरकार ने बंद किए हैं.
वहीं उन्होंने कहा कि ढाई हजार इंस्टीट्यूशन अगर सरकार ने बंद कर दिए तो हिमाचल प्रदेश के एंप्लाइज को जो प्रमोशन के एवेन्यू थे वह भी रोक दिए और वहीं बेरोजगार जिनको उम्मीद थी कि यह सरकार जिसने वादा किया था कि जब सत्ता में आएंगे तो पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे.
अभी इन्होंने ढाई हजार इंस्टिट्यूशन अगर बंद किए तो ढाई हजार को अगर एक इंस्टिट्यूशन में 20 लोग भी मान लें तो लगभग 50000 युवाओं को जो रोजगार मिल सकता था इस सरकार ने वो रोजगार भी बंद कर दिया. वहीं उन्होंने कहा की सरकार के इस फैसले के खिलाफ कर्मचारी आंदोलन करते हैं तो भाजपा उनका पूर्ण समर्थन करेगी और कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेगी.