भाजपा ने बूथ स्तर पर सुना ‘मन की बात’, राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर साधा निशाना

Nahan News: हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना. जिला मुख्यालय नाहन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल भी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे. इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और समर्थक शामिल हुए.

डॉ. बिंदल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कई अहम विषयों पर चर्चा की, जिनमें विशेष रूप से एआई समिट (AI Summit) का उल्लेख किया गया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आयोजित यह समिट देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. उनके अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के माध्यम से भारत की प्राचीन पांडुलिपियों और विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध साहित्य को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल सकती है.

कांग्रेस के विरोध पर जताई आपत्ति

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने युवा कांग्रेस द्वारा एआई समिट के विरोध को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रदर्शन से देश की छवि प्रभावित होती है. डॉ. बिंदल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस प्रकार के विरोध से पार्टी की मानसिकता उजागर होती है.

शिक्षण संस्थान बंद करने पर सरकार को घेरा

डॉ. बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नीतियां दिशाहीन नजर आ रही हैं. उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया. खासकर दूरदराज क्षेत्रों में खोले गए शिक्षण संस्थानों को बंद किए जाने को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इससे प्रदेश में शिक्षा का स्तर प्रभावित होगा.

भाजपा ने प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर ‘मन की बात’ सुनने का आह्वान किया था, जिसके तहत विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए.