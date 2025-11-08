Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2993770
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

भाजपा पांच गुटों में बंटी, खुद को कलयुग के पांडव बताने में जुटी: CM सुक्खू

पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने बीते दिन गुटबाजी के आरोपो पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था और 5 पांडवों के कांग्रेस पर भारी पड़ने के बयान पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है और भाजपा पर झूठ बोल कर षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 08, 2025, 03:27 PM IST

Trending Photos

भाजपा पांच गुटों में बंटी, खुद को कलयुग के पांडव बताने में जुटी: CM सुक्खू

Shimla News: पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस सरकार पर गुटबाजी के आरोप और “कांग्रेस पर 5 पांडव भारी” वाले बयान पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा झूठ बोलकर षड्यंत्र रच रही है और खुद को कलयुग के पांडव बताकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है.

“पांडव अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे, भाजपा झूठ की लड़ाई लड़ रही है” — सुक्खू
सीएम सुक्खू ने कहा कि असली सवाल यह है कि क्या भाजपा ने हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़ी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल को 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा पर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा नेता इस फंड को दिलाने के लिए कभी पीएम के पास गए.

उन्होंने आरोप लगाया कि 2023 की आपदा के समय विधानसभा में राहत पैकेज पर प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन भाजपा ने उसका विरोध किया. “अब अपनी नाकामियां छुपाने के लिए खुद को कलयुग का पांडव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं,” CM ने कहा.

Add Zee News as a Preferred Source

“भाजपा पांच गुटों में बंटी है”
सुक्खू ने कहा कि भाजपा खुद अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है. उन्होंने दावा किया कि मंडी में “भविष्य का नेता कैसा हो” जैसे नारे इसी बिखराव का संकेत हैं. जयराम ठाकुर के इस बयान का भी उन्होंने ज़िक्र किया कि “जो जितना बड़ा नेता है, वो सीटें जीतकर दिखाए,” जो भाजपा के अंदर मतभेदों को स्पष्ट करता है.

“प्रदेश हित की बात करे भाजपा, जल्द करेंगे बड़ा खुलासा”
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा के पाँचों गुट यदि वास्तव में हिमाचल हित में काम करना चाहते हैं, तो पीएम मोदी से मिलकर आपदा राहत के लिए बात करें. राज्य सरकार का मंत्रिमंडल भी उनके साथ जाने को तैयार है.

सुक्खू ने यह भी दावा किया कि पिछली भाजपा सरकार ने हिमाचल की कई संपत्तियों को बेचा है और सरकार जल्द इसका तथ्यात्मक खुलासा करेगी.

TAGS

CM Sukhvinder Singh SukhuShimla NewsHimachal Pradesh

Trending news

barnala news
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾ ਰੁਕਣ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
Panjab University Entry Ban
ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
Ferozepur news
ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ : ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ
Nurpur news
कृषि विभाग नूरपुर में रबी फसलों के उत्तम बीज वितरण की प्रक्रिया शुरू
HP shiva project
झंडूता के कोटलू में एचपी शिवा प्रोजेक्ट से किसानों को बंपर फायदा
amritsar news
ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ
Bilaspur News
बिलासपुर के बरठीं में डिवाइडर से टकराई कार, दो लोग गंभीर रूप से घायल
Jogindernagar Police
जोगिंदरनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 12 लाख की ठगी करने वाला आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार
Khalistan Liberation Force
ਇਟਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, KLF ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Vande Bharat Express
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ