भाजपा पांच गुटों में बंटी, खुद को कलयुग के पांडव बताने में जुटी: CM सुक्खू

Shimla News: पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस सरकार पर गुटबाजी के आरोप और “कांग्रेस पर 5 पांडव भारी” वाले बयान पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा झूठ बोलकर षड्यंत्र रच रही है और खुद को कलयुग के पांडव बताकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है.

“पांडव अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे, भाजपा झूठ की लड़ाई लड़ रही है” — सुक्खू

सीएम सुक्खू ने कहा कि असली सवाल यह है कि क्या भाजपा ने हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़ी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल को 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा पर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा नेता इस फंड को दिलाने के लिए कभी पीएम के पास गए.

उन्होंने आरोप लगाया कि 2023 की आपदा के समय विधानसभा में राहत पैकेज पर प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन भाजपा ने उसका विरोध किया. “अब अपनी नाकामियां छुपाने के लिए खुद को कलयुग का पांडव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं,” CM ने कहा.

“भाजपा पांच गुटों में बंटी है”

सुक्खू ने कहा कि भाजपा खुद अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है. उन्होंने दावा किया कि मंडी में “भविष्य का नेता कैसा हो” जैसे नारे इसी बिखराव का संकेत हैं. जयराम ठाकुर के इस बयान का भी उन्होंने ज़िक्र किया कि “जो जितना बड़ा नेता है, वो सीटें जीतकर दिखाए,” जो भाजपा के अंदर मतभेदों को स्पष्ट करता है.

“प्रदेश हित की बात करे भाजपा, जल्द करेंगे बड़ा खुलासा”

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा के पाँचों गुट यदि वास्तव में हिमाचल हित में काम करना चाहते हैं, तो पीएम मोदी से मिलकर आपदा राहत के लिए बात करें. राज्य सरकार का मंत्रिमंडल भी उनके साथ जाने को तैयार है.

सुक्खू ने यह भी दावा किया कि पिछली भाजपा सरकार ने हिमाचल की कई संपत्तियों को बेचा है और सरकार जल्द इसका तथ्यात्मक खुलासा करेगी.