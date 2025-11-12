ऊना में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भड़की भाजपा, विधायक सतपाल सत्ती के नेतृत्व में डीसी को सौंपा ज्ञापन

ऊना में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इकट्ठे होकर डीसी उना जतिनलाल को जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था अवैध खनन और जबरन फिरौती मांगने और अपहरण जैसे बढ़ते मामलों पर नकेल कसने के लिए ज्ञापन सोपा है.
Una News: जिले में बढ़ते अवैध खनन, फिरौती मांगने और अपराधों को लेकर भाजपा ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. भाजपा विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीसी ऊना जतिनलाल को ज्ञापन सौंपकर जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
सत्ती ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ऊना जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. लोगों का अपहरण किया जा रहा है, व्यापारियों को धमकाकर करोड़ों रुपये की फिरौती मांगी जा रही है, वहीं अवैध खनन भी जोरों पर है. उन्होंने कहा कि जिले में खुलेआम अवैध हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है.
भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि एक हालिया अपहरण और मारपीट मामले में पीड़ित ने पुलिस को आरोपियों के नाम बताए, फिर भी कार्रवाई नहीं की गई. यह साबित करता है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है.
भाजपा ने ज्ञापन में मांग की है कि जिला प्रशासन अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों और उन्हें बचाने वालों नेताओं को बेनकाब करे, ताकि जनता का विश्वास कानून व्यवस्था पर दोबारा कायम हो सके. सत्ती ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और प्रशासन ने शीघ्र कदम नहीं उठाए, तो भाजपा जन आंदोलन छेड़ने से पीछे नहीं हटेगी.