दौलतपुर में भाजपा का GST बचत उत्सव, जनजागरण अभियान में दिखी नेताओं की एकजुटता

भारतीय जनता पार्टी द्वारा GST बचत उत्सव के अवसर पर दौलतपुर बाजार में विशेष जनजागरण अभियान आयोजित किया गया. इस अभियान के माध्यम से आम जनता को केंद्र सरकार की जनहितैषी नीतियों एवं जीएसटी में हाल ही में दी गई राहतों की जानकारी दी गई.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 25, 2025, 06:00 PM IST

कार्यक्रम का आयोजन और उपस्थित नेता
कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजीव राजू, मंडल अध्यक्ष अजय ठाकुर, और प्रदेश आईटी संयोजक अनिल डडवाल सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे. नेताओं ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर जीएसटी में हुए सुधार और इसके लाभों की जानकारी दी. कार्यकर्ताओं ने पर्चे बाँटकर योजनाओं को समझाया।.

जनता का उत्साह
बाजार क्षेत्र में माहौल उत्साहपूर्ण रहा. आम लोगों ने इस पहल की सराहना की और सरकार की योजनाओं को जनहितकारी बताया. नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार लगातार आमजन और व्यापारियों को राहत देने के लिए प्रयासरत है और जीएसटी बचत उत्सव उसी दिशा में एक अहम कदम है.

दो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी एक मंच पर
इस कार्यक्रम में सबसे खास दृश्य रहा जब पूर्व विधायक राजेश ठाकुर और चैतन्य शर्मा एक साथ मंच पर दिखाई दिए. दोनों नेता पहले एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं—राजेश ठाकुर भाजपा से और चैतन्य शर्मा कांग्रेस से. हालांकि राजनीतिक बदलाव के बाद चैतन्य शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, लेकिन उपचुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली. फिलहाल दोनों नेता भाजपा में मिलकर संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं.

दौलतपुर में दोनों पूर्व प्रतिद्वंद्वियों का एक साथ दिखना स्थानीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे भाजपा की एकजुटता के रूप में देखा जा रहा है.

