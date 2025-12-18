BJP प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का कांग्रेस पर तीखा हमला, SIR विरोध को लेकर लगाए गंभीर आरोप

Nahan News: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस देशभर में SIR का विरोध कर घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि बाहरी देशों से आए लोग देश के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं और कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है.

नाहन में भाजपा महिला मोर्चा के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ. बिंदल ने सवाल उठाया कि कांग्रेस स्पष्ट करे कि वह बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को शरण क्यों देना चाहती है और इसके पीछे उसकी क्या मजबूरी है. उन्होंने दावा किया कि ऐसी गतिविधियां हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रही हैं, जिससे प्रदेश के लोगों के अधिकारों पर असर पड़ रहा है.

डॉ. राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री न सिर्फ हिमाचल में बल्कि प्रदेश से बाहर भी झूठे दावे कर रहे हैं. उन्होंने मंडी में सरकारी खर्चे पर आयोजित कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि वहां मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की 7 गारंटियों को पूरा करने का दावा किया, जो सच्चाई से दूर है.

उन्होंने महिला सम्मान राशि को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि मुख्यमंत्री भले ही ₹1500 प्रतिमाह देने की गारंटी पूरी करने की बात कर रहे हों, लेकिन महिलाओं को अब तक कोई राशि नहीं मिली है। इसके चलते प्रदेश की करीब 28 लाख महिलाओं के साथ वादाखिलाफी हुई है।