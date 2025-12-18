Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3045506
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

BJP प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का कांग्रेस पर तीखा हमला, SIR विरोध को लेकर लगाए गंभीर आरोप

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर SIR का विरोध कर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया. महिला मोर्चा कार्यक्रम में उन्होंने 7 गारंटियों और ₹1500 महिला सम्मान राशि को लेकर कांग्रेस सरकार पर झूठे दावे करने की बात कही.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 18, 2025, 05:17 PM IST

Trending Photos

BJP प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का कांग्रेस पर तीखा हमला, SIR विरोध को लेकर लगाए गंभीर आरोप

Nahan News: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस देशभर में SIR का विरोध कर घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि बाहरी देशों से आए लोग देश के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं और कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है.

नाहन में भाजपा महिला मोर्चा के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ. बिंदल ने सवाल उठाया कि कांग्रेस स्पष्ट करे कि वह बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को शरण क्यों देना चाहती है और इसके पीछे उसकी क्या मजबूरी है. उन्होंने दावा किया कि ऐसी गतिविधियां हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रही हैं, जिससे प्रदेश के लोगों के अधिकारों पर असर पड़ रहा है.

डॉ. राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री न सिर्फ हिमाचल में बल्कि प्रदेश से बाहर भी झूठे दावे कर रहे हैं. उन्होंने मंडी में सरकारी खर्चे पर आयोजित कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि वहां मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की 7 गारंटियों को पूरा करने का दावा किया, जो सच्चाई से दूर है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने महिला सम्मान राशि को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि मुख्यमंत्री भले ही ₹1500 प्रतिमाह देने की गारंटी पूरी करने की बात कर रहे हों, लेकिन महिलाओं को अब तक कोई राशि नहीं मिली है। इसके चलते प्रदेश की करीब 28 लाख महिलाओं के साथ वादाखिलाफी हुई है।

TAGS

Rajeev BindalNahan newsHimachal Pradesh

Trending news

Giani Harpreet Sing
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗਾਇਬ
Bilaspur News
बिलासपुर के प्रगतिशील बागवान पद्मश्री हरिमन शर्मा को मिलेगी मानद पीएचडी उपाधि
Bilaspur News
घुमारवीं दौरे पर CM सुक्खू सख्त जनसमस्याएं सुनते हुए लापरवाह अधिकारियों को लगाई डांट
Surya Mangal Yuti
ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਹੋਣਗੀ ਭਾਰੀ
Amritpal Singh
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ
High court
ਅਬੋਹਰ ਕੋਰਟ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ
Ludhiana
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ
punjab protest news
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ
career news
8ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ
Lung cancer
ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ 3 ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ