महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में भाजपा की अंदरूनी कलह उजागर: विधायक सुरेश कुमार का राजेंद्र राणा पर तीखा हमला

सुजानपुर में सर्व कल्याणकारी संस्था के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में जयराम ठाकुर मंडी में अनुराग ठाकुर द्वारा दी गई चुनौती का जवाब देने आए थे.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 10, 2025, 04:15 PM IST

Hamirpur News: सुजानपुर में आयोजित सर्व कल्याणकारी संस्था के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को लेकर भाजपा में अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने पत्रकार वार्ता में सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा सहित पार्टी के कई नेताओं पर गंभीर सवाल खड़े किए और आरोपों की बौछार कर दी.

जयराम ठाकुर कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर की चुनौती का जवाब देने आए: विधायक
सुरेश कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी में अनुराग ठाकुर द्वारा दी गई चुनौती का जवाब देने पहुंचे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में न तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नारा लगाया गया और न ही सांसद अनुराग ठाकुर को आमंत्रित किया गया, जो पार्टी में गुटबाजी की ओर इशारा करता है.

उन्होंने कहा कि “जिन लोगों ने भाजपा को यहां मजबूत किया, आज उनके नाम तक मंच से नहीं लिए जा रहे. पार्टी अब छह गुटों में बंट चुकी है.”

राजेंद्र राणा पर गंभीर आरोप
विधायक सुरेश कुमार ने राजेंद्र राणा पर कई सवाल उठाए—
-वुडबिल्ला कांड पर अब तक स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया?
-दुबई की डिवोशन कॉरपोरेशन से उनके क्या संबंध हैं, इसे जनता के सामने सार्वजनिक करें.
-मुख्यमंत्री के करीबी लोगों द्वारा कई जिलों में जमीन खरीदने के आरोपों पर राणा स्पष्ट जानकारी दें और नाम सार्वजनिक करें.

उन्होंने चुनौती दी कि यदि राणा जमीन खरीद के सम्बंध में सबूत देते हैं, तो वह सारी जमीन उनके (राणा) नाम करने को तैयार हैं, क्योंकि उनका जमीन से जुड़ा कारोबार पहले से रहा है.

कल्याणकारी संस्था के फंड पर भी सवाल
सुरेश कुमार ने सर्व कल्याणकारी संस्था पर भी निशाना साधते हुए पूछा कि—
-विभिन्न कंपनियों से संस्था को मिलने वाला चंदा किस उद्देश्य से लिया जा रहा है?
-क्या कभी संस्था ने इसका ऑडिट करवाया है?
-फंड का उपयोग किस प्रकार हो रहा है, इसे जनता के बीच पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत किया जाए.

महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम पर कटाक्ष
विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि “जो लोग महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, वे आज तक वुडबिल्ला कांड पर जनता को जानकारी नहीं दे पाए.” उन्होंने यह भी सवाल किया कि सुजानपुर के कार्यक्रमों में आखिर क्यों सांसद अनुराग ठाकुर व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के जयकारे नहीं लगाए जाते.

