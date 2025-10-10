Advertisement
भाजपा नेता राजीव बिंदल के भाई गिरफ्तार, युवती ने लगाया यौन शोषण का आरोप

Solan News: घटना की जांच के दौरान पुलिस ने SFSL जुंगा की टीम की मदद से घटनास्थल का निरीक्षण किया और सभी साक्ष्य कब्जे में लिए। तकनीकी साक्ष्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 07:30 PM IST

Solan News: सोलन में भाजपा नेता राजीव बिंदल के भाई राम कुमार बिंदल को एक युवती के साथ यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह मामला महिला थाना सोलन में दर्ज FIR के तहत सामने आया.

पीड़िता ने 8 अक्टूबर 2025 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह काफी समय से बीमारी से पीड़ित थी और वैज्ञानिक उपचार से राहत नहीं मिल पाने के कारण 7 अक्टूबर 2025 को सोलन के पुराने बस अड्डे के पास वैद के पास वैदिक उपचार कराने गई थी. वहां मौजूद आरोपी राम कुमार बिंदल ने उसे पूछताछ के बहाने बुलाया और उसके साथ गलत कार्य किए. पीड़िता ने विरोध किया और बाहर आकर पुलिस को सूचना दी.

10 अक्टूबर 2025 को महिला थाना सोलन की पुलिस टीम ने राम कुमार बिंदल, पुत्र श्री बालमुकंद बिंदल, निवासी बिंदल कॉलोनी, सोलन को गिरफ्तार किया. आरोपी को आगामी दिन माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा.

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच अभी भी जारी है और सभी साक्ष्यों को जुटाकर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

