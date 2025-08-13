रामपुर में सड़कों की दुर्दशा पर भाजपा मंडल का विरोध, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

Rampur Bushahr: भाजपा मंडल रामपुर ने हिमकोफेड़ के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा प्रत्याशी कौल सिंह नेगी की अगुवाई में एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में रामपुर क्षेत्र और ननखड़ी ब्लॉक में बरसात के मौसम में सड़कों की खस्ता हालत, हिमाचल पथ परिवहन निगम की अव्यवस्थाएं और स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई.

कौल सिंह नेगी ने बताया कि क्षेत्र में सेब सीजन के दौरान 70 फीसदी सड़कें खराब हैं. बरसात के कारण सेरी पुल और सरपारा सड़क पूरी तरह बंद हो चुकी हैं, जिससे बागवानों को सेब की फसल मंडियों तक पहुंचाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं.

उन्होंने कहा कि परिवहन निगम की जर्जर बसें गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रही हैं और जगह-जगह खराब हो रही हैं, जिसके चलते आम लोगों और स्कूली बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है. सिर्फ यातायात ही नहीं, बल्कि सड़कें बंद होने से दूध आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. करीब 4,000 लीटर दूध की डिलीवरी बाधित है, जिससे दूध उत्पादकों को लाखों रुपये का दैनिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों के पद रिक्त होने से ग्रामीणों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है. भाजपा मंडल ने राज्यपाल से इन समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की है.