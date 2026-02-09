Advertisement
मंच से फिसली जुबान या बड़ा सियासी संकेत? विधायक ने अनुराग ठाकुर को कहा ‘मुख्यमंत्री’, BJP में मची खलबली

बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल ने मंच से सांसद अनुराग ठाकुर को ‘मुख्यमंत्री’ कह दिया. संबोधन का वीडियो वायरल होने के बाद हिमाचल भाजपा में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 09, 2026, 12:57 PM IST

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही अटकलों के बीच एक नया मामला सामने आया है, जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है. बिलासपुर सदर से भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मंच से सांसद अनुराग ठाकुर को संबोधित करते हुए उन्हें ‘सम्मानीय मुख्यमंत्री’ कह बैठते हैं.

यह मामला रविवार शाम बिलासपुर जिला के बरमाणा में आयोजित कहलूर वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के समापन समारोह का है. कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे. उनके साथ नैनादेवी से विधायक रणधीर शर्मा, बिलासपुर सदर विधायक त्रिलोक जमवाल और समाजसेवी हरीश नड्डा भी मंच पर उपस्थित रहे.

समारोह के दौरान अपने संबोधन में विधायक त्रिलोक जमवाल की जुबान फिसल गई और उन्होंने सांसद अनुराग ठाकुर को ‘सम्मानीय मुख्यमंत्री’ कहकर संबोधित कर दिया. हालांकि कुछ ही क्षण बाद उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ और उन्होंने तुरंत सुधार करते हुए ‘मुख्य अतिथि’ कहकर संबोधन जारी रखा, लेकिन तब तक मंच का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका था.

गौरतलब है कि इससे पहले भी भाजपा के भीतर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बयानबाज़ी सामने आती रही है. हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक कार्यक्रम में बिना किसी नेता का नाम लिए यह स्पष्ट किया था कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और मुख्यमंत्री का फैसला किसी व्यक्ति नहीं बल्कि पार्टी हाईकमान द्वारा किया जाता है. वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कई बार सार्वजनिक मंच से यह दावा कर चुके हैं कि प्रदेश भाजपा अंदरूनी तौर पर कई गुटों में बंटी हुई है.

ऐसे में विधायक त्रिलोक जमवाल द्वारा मंच से अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री कहे जाने की घटना ने एक बार फिर भाजपा की अंदरूनी राजनीति और नेतृत्व को लेकर चर्चाओं को हवा दे दी है. अब देखना होगा कि पार्टी इसे महज़ जुबान की फिसलन मानती है या इस पर कोई सियासी प्रतिक्रिया सामने आती है.

