बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप का प्रियंका गांधी पर पलटवार — बोले, आपदा में केंद्र ने की हिमाचल की हरसंभव मदद

शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने प्रियंका गांधी के उस बयान को भ्रमित करने वाला बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि आपदा में हिमाचल को केंद्र से कोई मदद नहीं मिली. कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं हिमाचल आए और 1500 करोड़ रुपये की राहत राशि की घोषणा की थी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 13, 2025, 04:47 PM IST

बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप का प्रियंका गांधी पर पलटवार — बोले, आपदा में केंद्र ने की हिमाचल की हरसंभव मदद

Nahan News: शिमला संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के बयान पर तीखा पलटवार किया है. नाहन में मीडिया से बात करते हुए कश्यप ने कहा कि प्रियंका गांधी का यह कहना कि आपदा के दौरान केंद्र सरकार ने हिमाचल की मदद नहीं की, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और तथ्यों से परे है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं हिमाचल पहुंचे थे और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर 1500 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी करने की घोषणा की थी. इसके अलावा, साल 2023 की प्राकृतिक आपदा में भी केंद्र ने राज्य की पूरी मदद की थी.

बीजेपी सांसद ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेता आपदा के समय हिमाचल आना भी उचित नहीं समझ पाए, जबकि केंद्र सरकार हर कदम पर राज्य के साथ खड़ी रही. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की सुस्ती से आज भी किसान परेशान हैं, क्योंकि कई सड़कों की बहाली पूरी नहीं हो पाई है और फसलें मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं.

सुरेश कश्यप ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने चुनावी वादे याद करने चाहिए, न कि केंद्र सरकार को कोसना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनावों के दौरान महिलाओं को ₹1500 प्रति माह और युवाओं को पहली ही कैबिनेट में एक लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब तक दोनों वादे अधूरे हैं.

सांसद ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को जनता से किए वादों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि हिमाचल की जनता अब झूठे आश्वासनों से भ्रमित नहीं होगी.

