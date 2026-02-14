सुजानपुर में BJP का पोस्टर कांड! धूमल-अनुराग की तस्वीरों पर क्यों चिपकाए गए दूसरे चेहरे?

हिमाचल में RDG ग्रांट बंद होने के मुद्दे पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा ने केंद्र सरकार और सातों सांसदों पर सवाल उठाए. अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल से जुड़े सुजानपुर पोस्टर विवाद पर भी दी तीखी प्रतिक्रिया. पढ़ें पूरा राजनीतिक अपडेट.
Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश में आरडीजी (RDG) ग्रांट बंद होने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है. जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा ने पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार और प्रदेश के सातों सांसदों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब प्रदेश को मिलने वाली आरडीजी सहायता बंद की गई, तब किसी भी सांसद ने इसका खुलकर विरोध नहीं किया.
उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा बजट में भी हिमाचल को अपेक्षित लाभ नहीं मिला, बावजूद इसके भाजपा सांसद बजट की सराहना करते नजर आए. शर्मा ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पांचवीं बार निर्वाचित सांसद Anurag Thakur अब तक क्षेत्र में रेल सुविधा का वादा पूरा नहीं कर पाए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद का ध्यान विकास कार्यों से अधिक विपक्षी नेताओं, विशेषकर Rahul Gandhi पर टिप्पणी करने में रहता है.
सुजानपुर पोस्टर विवाद पर भी प्रतिक्रिया
सुजानपुर में भाजपा के पोस्टरों पर वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरों के ऊपर अन्य नेताओं के चित्र चिपकाने के मामले पर भी कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी. शर्मा ने कहा कि यह भाजपा का आंतरिक मामला है, लेकिन इस तरह का व्यवहार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति अनादर दर्शाता है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री Prem Kumar Dhumal और सांसद अनुराग ठाकुर की तस्वीरों से जुड़े विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.
सुमन भारती शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कुछ नेताओं की कार्यशैली से पार्टी के भीतर असंतोष झलकता है. उनके अनुसार, जिन नेताओं ने पहले कांग्रेस में पद और पहचान पाई, वही अब भाजपा में रहकर वरिष्ठ चेहरों की अनदेखी कर रहे हैं.
इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां और तेज होने की संभावना है.