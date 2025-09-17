बीजेपी अध्यक्ष का आरोप: केंद्र से मिली 5300 करोड़ की मदद, धरातल पर खर्च हुए केवल 300 करोड़

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में लगातार तीसरे साल आई भारी आपदा को लेकर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपदा के समय मुख्यमंत्री को राहत कार्य शुरू करने में देर लगी, जबकि बीजेपी नेताओं ने प्रभावित क्षेत्रों में सक्रियता दिखाई.

केंद्र से मदद मिली, लेकिन खर्च नहीं हो पाया

डॉ. राजीव बिंदल ने दावा किया कि साल 2023 से अब तक केंद्र सरकार ने हिमाचल को 5,300 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी है. इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने धरातल पर केवल 300 करोड़ रुपये ही खर्च किए हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आपदा प्रभावितों से संवाद कर 1,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी है, फिर भी राहत कार्यों में सरकार अपेक्षित गति नहीं दिखा पा रही है. यह जानकारी विधानसभा से प्राप्त हुई है।

बीजेपी बनाम कांग्रेस – राहत कार्यों में सक्रियता

राजीव बिंदल ने कहा कि कई बीजेपी शासित राज्यों ने हिमाचल को आर्थिक मदद भेजी, साथ ही पार्टी नेताओं ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर भी लगाए. वहीं, कांग्रेस शासित किसी भी राज्य या नेता की तरफ़ से कोई सहायता या राहत शिविर नहीं लगाया गया, जो प्रदेश की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है.

Add Zee News as a Preferred Source

मंडी आपदा में देर से पहुंचे मुख्यमंत्री

बिंदल ने बताया कि 30 जून की रात मंडी से ही आपदा का दौर शुरू हुआ था, और भारी नुकसान हुआ. बावजूद इसके, भाजपा नेताओं – जैसे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा – ने समय पर क्षेत्र का दौरा कर राहत कार्य शुरू किए, जबकि मुख्यमंत्री देर से पहुंचे.

सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल

राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि आपदा जैसे संकट में जनता को समय पर मदद नहीं मिल रही. उन्होंने आग्रह किया कि सरकार तत्काल राहत कार्यों को गति दे और केंद्र से मिली राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करे.

हिमाचल में आई आपदा ने एक बार फिर प्रदेश की प्रशासनिक तैयारी और राहत कार्यों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. केंद्र से मिली भारी सहायता के बावजूद धरातल पर मदद न पहुंचना चिंताजनक है. भाजपा नेताओं ने राहत कार्यों में सक्रियता दिखाई है, जबकि कांग्रेस की निष्क्रियता को लेकर सवाल उठ रहे हैं. अब प्रदेश सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि वह तेजी से राहत कार्य कर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे.