Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3002871
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

ऊना में BJP अनुसूचित जाति मोर्चा की अहम बैठक, विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तय

ऊना जिला में आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की अहम बैठक हुई इस बैठक में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष चौहान और भाजपा विधायक सतपाल सती ने शिरकत की. अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष चौहान का उन्ना पहुंचने पर स्वागत किया गया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 14, 2025, 01:00 PM IST

Trending Photos

ऊना में BJP अनुसूचित जाति मोर्चा की अहम बैठक, विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तय

Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष चौहान और भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने हिस्सा लिया. ऊना पहुंचने पर मनीष चौहान का संगठन द्वारा स्वागत किया गया.

बैठक के दौरान आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को देखते हुए संगठनात्मक रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई. मनीष चौहान ने बताया कि मोर्चा के सभी पांच मंडलों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है.

15 दिनों में 16 जिलों का प्रवास कार्यक्रम
मनीष चौहान ने बताया कि अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से प्रवास कार्यक्रम ऊना से शुरू किया गया है, जिसके तहत आने वाले 15 दिनों में 16 संगठनात्मक जिलों का दौरा किया जाएगा.
उनके अनुसार, आगामी चुनावों में अनुसूचित जाति मोर्चा की निर्णायक भूमिका रहेगी और इसकी तैयारी बूथ स्तर तक सुदृढ़ की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

बूथ स्तर पर मजबूत उपस्थिति पर जोर
मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार मोर्चा का हर सदस्य बूथ स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाएगा. भाजपा कार्यकर्ता केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि लोगों को उनके हित में चल रही योजनाओं की पूरी जानकारी मिल सके.

TAGS

Una NewsScheduled CasteHimachal Pradesh

Trending news

Dirtiest Body Part
Dirtiest Body Part: ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
Insects in winter
ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਾਰਨ ਜਾਣਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
amritsar news
ਪਿੰਡ ਠੱਠੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਨੇ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ; ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
Astrology Tips
ਕੀ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਾਲ ਧੋਣੇ ਠੀਕ? ਜਾਣੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਏ
Gas Theft News
ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Delhi blast
Delhi Blast ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਾ. ਉਮਰ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ
qaumi insaaf morcha
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕੂਚ; ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
amritsar news
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜਥੇ 'ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ
children’s day
ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦੈ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਜਾਣੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਹੱਤਵ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਠੰਢ ਵਧੀ; ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲੀਅਸ ਉਤੇ ਪੁੱਜਿਆ