ऊना में BJP अनुसूचित जाति मोर्चा की अहम बैठक, विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तय

ऊना जिला में आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की अहम बैठक हुई इस बैठक में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष चौहान और भाजपा विधायक सतपाल सती ने शिरकत की. अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष चौहान का उन्ना पहुंचने पर स्वागत किया गया.
Trending Photos
Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष चौहान और भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने हिस्सा लिया. ऊना पहुंचने पर मनीष चौहान का संगठन द्वारा स्वागत किया गया.
बैठक के दौरान आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को देखते हुए संगठनात्मक रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई. मनीष चौहान ने बताया कि मोर्चा के सभी पांच मंडलों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है.
15 दिनों में 16 जिलों का प्रवास कार्यक्रम
मनीष चौहान ने बताया कि अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से प्रवास कार्यक्रम ऊना से शुरू किया गया है, जिसके तहत आने वाले 15 दिनों में 16 संगठनात्मक जिलों का दौरा किया जाएगा.
उनके अनुसार, आगामी चुनावों में अनुसूचित जाति मोर्चा की निर्णायक भूमिका रहेगी और इसकी तैयारी बूथ स्तर तक सुदृढ़ की जा रही है.
बूथ स्तर पर मजबूत उपस्थिति पर जोर
मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार मोर्चा का हर सदस्य बूथ स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाएगा. भाजपा कार्यकर्ता केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि लोगों को उनके हित में चल रही योजनाओं की पूरी जानकारी मिल सके.