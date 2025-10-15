Advertisement
बंजार में सड़कों की दुर्दशा पर बीजेपी का हल्ला बोल, सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप

हिमाचल प्रदेश के बंजार विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की खराब हालत और आपदा प्रभावितों की अनदेखी को लेकर भाजपा ने मंगलवार को जोरदार धरना-प्रदर्शन किया. विधायक सुरेंद्र शौरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 15, 2025, 04:17 PM IST

बंजार में सड़कों की दुर्दशा पर बीजेपी का हल्ला बोल, सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप

Kullu News: बंजार विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावितों की लगातार अनदेखी के विरोध में आज बंजार मुख्यालय में भाजपा द्वारा एक धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया. बंजार विधायक सुरेंद्र शौरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र की जनता ने प्रदेश सरकार की उदासीनता और भेदभावपूर्ण रवैये के विरुद्ध जोरदार विरोध प्रकट किया.

धरना उपरांत एसडीएम बंजार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए विधायक शौरी ने कहा कि इस वर्ष की भीषण आपदा से बंजार विधानसभा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है, जहाँ सैकड़ों परिवार अपने घर, कृषि भूमि और आजीविका के साधन खो चुके हैं. सभी सड़कों पर बड़े वाहनों की आवाजाही बंद है. इसके बावजूद सरकार द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

ज्ञापन में बंजार विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का उल्लेख करते हुए विधायक शौरी ने कहा है कि मुख्य राष्ट्रीय मार्ग एनएच-305 सहित सभी ग्रामीण सड़कों की बड़े वाहनों के लिए बहाली अब तक नहीं हो पाई है, जिससे न केवल लोगों की दैनिक दिनचर्या बाधित है, बल्कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएँ और आर्थिक गतिविधियाँ भी ठप पड़ी हैं. तीर्थन घाटी की 7 पंचायतों तथा जीभी–गाड़ागुशैणी क्षेत्र की 8 पंचायतों की मुख्य सड़कें पिछले तीन माह से बड़े वाहनों के लिए बंद हैं.

विधायक शौरी ने कहा कि मंडी जिले के लिए विशेष आपदा राहत पैकेज की घोषणा कर बंजार जैसे गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र की अनदेखी प्रदेश सरकार का भेदभावपूर्ण निर्णय है. क्षेत्र में लगभग 600 मकान पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और सैकड़ों परिवार अब भी पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं.

भाजपा द्वारा ज्ञापन के माध्यम से बंजार विधानसभा क्षेत्र को विशेष आपदा राहत पैकेज में तत्काल शामिल करने, एनएच-305 सहित सभी बाधित मुख्य सड़कों की शीघ्र मरम्मत व बहाली, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु पंचायतों को आपदा राहत मद से बजट आवंटन, बंजार सब-डिपो के सभी बस रूटों की तत्काल बहाली व प्रभावित परिवारों की गणना पृथक राशन कार्ड, बिजली मीटर आदि जैसे वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई हैं.

विधायक शौरी ने कहा कि प्रदेश सरकार की यह उपेक्षा न केवल प्रशासनिक निष्क्रियता को उजागर करती है बल्कि बंजार क्षेत्र की जनता के विश्वास को भी गहरी ठेस पहुँचाती है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र राहत और पुनर्वास कार्य शुरू नहीं किए गए तो भाजपा जनहित में आंदोलन को और तेज करेगी.

 
 

