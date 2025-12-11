कांग्रेस सरकार के 3 साल के जश्न पर भाजपा का हमला—सत्ती बोले रैली फ्लॉप, कवर ने कहा एक भी वादा पूरा नहीं

हिमाचल में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर मंडी में हुए जश्न कार्यक्रम पर भाजपा नेताओं ने कड़ा प्रहार किया. सतपाल सत्ती ने रैली को फ्लॉप बताया, जबकि पूर्व मंत्री वीरेंद्र कवर ने आरोप लगाया कि सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया और जनता पर टैक्सों का बोझ बढ़ाया. पढ़ें पूरी खबर.
Una News: कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने पर मंडी में आयोजित जश्न कार्यक्रम को लेकर पूर्व मंत्री वीरेंद्र कवर और विधायक सतपाल सत्ती ने तीखा हमला बोला. दोनों नेताओं ने कहा कि तीन साल में सरकार एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई और जनता सभी मोर्चों पर निराश है.
सत्ती ने रैली को बताया फ्लॉप
भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने कार्यक्रम को “फ्लॉप रैली” बताया. उनका कहना है कि प्रदेश में सड़कों, पेयजल और बसों की हालत बिगड़ी हुई है, लेकिन सरकार समस्याओं को हल करने की बजाय जश्न मनाने में लगी है. उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा प्रभावित जिले में रैली को सफल दिखाने के लिए सरकारी बसें और मनरेगा मजदूरों का उपयोग किया गया, जबकि छात्र बसों के अभाव से जूझ रहे हैं.
कवर बोले—एक भी वादा पूरा नहीं, जनता नाराज़
पूर्व मंत्री वीरेंद्र कवर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता से किए गए वादों में से एक भी पूरा नहीं किया. इसके बजाय जनता पर टैक्सों का बोझ बढ़ा दिया गया है. उन्होंने आपदा राहत वितरण में भी सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए. कवर के अनुसार केंद्र सरकार की मदद से मिले फंड पर जश्न मना रही कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है.
दोनों नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों को जल्द शुरू नहीं किया गया, तो भाजपा इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और जनता इसका जवाब देगी.