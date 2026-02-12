विदेशी डील पर भड़के किसान! संसद घेराव की चेतावनी, सरकार से मांगा जवाब

Paonta Sahib News: भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, न्यूजीलैंड और तुर्की समेत कई देशों के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए समझौतों का कड़ा विरोध किया है. यूनियन का कहना है कि ये डीलें किसानों और बागवानों के हितों के खिलाफ हैं और देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

“किसान विरोधी फैसले वापस लें सरकार”

भाकियू की हिमाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अनिंदर सिंह पंढेर ने पांवटा साहिब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा. उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि किन परिस्थितियों और दबावों में ऐसे समझौते किए गए. उनका आरोप है कि भारत और अमेरिका की ओर से जारी दस्तावेजों में अंतर दिखाई दे रहा है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है.

बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी

किसान नेता ने साफ शब्दों में कहा कि यदि केंद्र सरकार ने किसान और बागवानों को नुकसान पहुंचाने वाले समझौतों को वापस नहीं लिया, तो इस बार आंदोलन पहले से भी बड़ा होगा. उन्होंने कहा कि किसान केवल दिल्ली बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जरूरत पड़ी तो संसद का घेराव करेंगे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से समर्थन की अपील

अनिंदर सिंह पंढेर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से भी अपील की कि वे इस मुद्दे पर किसानों के साथ खड़े हों. उनका कहना है कि यह केवल किसानों का नहीं, बल्कि देशहित का मुद्दा है.

पारदर्शिता की मांग

भाकियू (टिकैत) ने केंद्र सरकार से मांग की है कि अमेरिका और अन्य देशों के साथ हुए सभी समझौतों का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए, ताकि किसानों के बीच फैली आशंकाओं को दूर किया जा सके.

विदेशी व्यापार समझौतों को लेकर किसान संगठनों में असंतोष बढ़ता दिखाई दे रहा है. भाकियू (टिकैत) ने साफ संकेत दे दिए हैं कि यदि सरकार ने स्पष्टता और राहत नहीं दी तो देशभर में व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी.