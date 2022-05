Mohali Blast: मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर में हुआ बलास्ट, मचा हड़कंप

चंडीगढ़: मोहाली विजिलेंस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर बलास्ट की खबर सामने आ रही है. घटना जोरदार बताई जा रही है. धमाके के कारण पूरी बिल्डिंग के शीशे चकनाचूर हो गए हैं. बता दें, इस घटना की जानकारी लगातार मुख्यमंत्री भगवंत मान डीजीपी और अफसरों से ले रहे हैं.

हालांकि, इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है. मौके पर भारी संख्या में पुलिसबल मौजूद हैं. जिसमें पंजाब पुलिस ने इसे आतंकवादी घटना से इंकार किया है. इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक ऑफिस में रखे विस्फोटकों से यह धमाका हुआ है.

Punjab | A blast occurred outside the Intelligence Department building of Punjab Police in Mohali. The police have cordoned off the area around the office. pic.twitter.com/5sOPC7yJrP

— ANI (ANI) May 9, 2022