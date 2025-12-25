Advertisement
नालागढ़ सब्जी मंडी में खूनी गैंगवार! पहलवान विजय राणा पर तलवारों-रॉड से जानलेवा हमला

नालागढ़ में सब्जी मंडी विवाद ने हिंसक गैंगवार का रूप ले लिया. पहलवान और कारोबारी विजय राणा पर फायरिंग के बाद तलवारों व रॉड से जानलेवा हमला हुआ. वीडियो वायरल, पुलिस ने क्रॉस FIR दर्ज की.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 25, 2025, 05:43 PM IST

नालागढ़ सब्जी मंडी में खूनी गैंगवार! पहलवान विजय राणा पर तलवारों-रॉड से जानलेवा हमला

Solan News: नालागढ़ के सल्लेवाल निवासी मशहूर पहलवान और सब्जी मंडी कारोबारी विजय कुमार राणा पर मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे जानलेवा हमला किया गया. विजय अपने भतीजे के साथ स्विफ्ट डिजायर कार में सैनी माजरा सब्जी मंडी जा रहे थे. जैसे ही वे राजपुरा चौक (पूर्व मंत्री स्व. हरिनारायण सैनी की कोठी के पास) पहुंचे, दो गाड़ियों में सवार करीब एक दर्जन हमलावरों ने उनका रास्ता रोक लिया.

पहले फायरिंग, फिर तलवार और रॉड से हमला
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने पहले फायरिंग की, जिसके बाद तलवारों, रॉडों और डंडों से विजय राणा पर ताबड़तोड़ वार किए गए. गंभीर चोटों के कारण विजय सड़क पर गिरकर बेहोश हो गए. इसी दौरान एक महिला ने साहस दिखाते हुए बीच-बचाव किया, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

हमले का वीडियो वायरल, दहशत का माहौल
घटना का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हमलावरों की बेरहमी साफ दिखाई दे रही है. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ गया है.

विजय राणा की टांग फ्रैक्चर, भतीजा भी घायल
हमले में विजय राणा की दाहिनी टांग की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, जबकि उनके भतीजे को भी गंभीर चोटें आई हैं. दोनों को पहले नालागढ़ सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें एम्स बिलासपुर रेफर किया गया. बुधवार रात दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, हालांकि विजय राणा अभी चलने-फिरने में असमर्थ हैं.

गैंगस्टर धमकियों का आरोप, मंडी कब्जे की लड़ाई
पीड़ित विजय राणा ने आरोप लगाया कि वह पिछले 7–8 वर्षों से सब्जी मंडी का कारोबार कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें पंजाब के कुख्यात गैंगस्टरों की ओर से वीडियो कॉल के जरिए जान से मारने की धमकियां मिली हैं. उन्होंने दावा किया कि सैनी माजरा और राजपुरा मंडी पर कब्जे को लेकर स्थानीय लोगों और गैंगस्टरों की मिलीभगत है.

अस्पताल परिसर में भी दिखे हमलावर: परिवार
विजय के भाई दविंदर पाल ने आरोप लगाया कि हमलावर अस्पताल परिसर में भी स्कॉर्पियो गाड़ी में घूमते रहे। उन्होंने सिविल अस्पताल नालागढ़ की CCTV फुटेज की जांच कर आरोपियों की पहचान करने की मांग की है.

पुलिस की कार्रवाई: क्रॉस FIR दर्ज
मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस FIR दर्ज की है. पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज में गैंगस्टर कनेक्शन से इनकार करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं.

सख्त कार्रवाई की मांग, पुलिस जांच पर नजर
घटना के बाद पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. सब्जी मंडी पर कब्जे को लेकर बढ़ती हिंसा ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सभी की निगाहें पुलिस की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं.

