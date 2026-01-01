Breaking: नालागढ़ पुलिस थाने के पास जोरदार धमाका, इमारतों के शीशे टूटे; इलाके में दहशत

Blast News: हिमाचल के नालागढ़ में पुलिस थाने की दीवार के पास जोरदार धमाका हुआ. आसपास के शीशे टूटे. एसपी बद्दी और डीएसपी नालागढ़ मौके पर, जांच जारी.
Nalagarh Blast: हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से इस वक्त एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. नालागढ़ पुलिस थाने की दीवार के साथ अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी. इस रहस्यमय धमाके से पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास स्थित कई इमारतों के शीशे टूट गए. हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं है.
मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसपी जिला पुलिस बद्दी और डीएसपी नालागढ़ भीष्म ठाकुर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. साक्ष्य जुटाने और धमाके के कारणों की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है.
जांच जारी, कारणों पर सस्पेंस
फिलहाल धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में अभी कोई आधिकारिक बयान देने से बच रहे हैं. क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित कर लिया गया है और हर पहलू से जांच की जा रही है.
पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि यह धमाका कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ.