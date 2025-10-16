ब्रॉडगेज रेल लाइन से पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान: सांसद राजीव भारद्वाज

Nurpur News: कांगड़ा-चंबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजीव भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए रेलवे कनेक्टिविटी सबसे प्रभावी माध्यम साबित हो सकती है. उन्होंने बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र में वर्तमान में केवल अंग्रेजों के समय की बनी पठानकोट-जोगिंदरनगर नैरोगेज रेल लाइन संचालित है, जिसे अब ब्रॉडगेज में बदलना अत्यंत आवश्यक है.

नूरपुर में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान सांसद भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस मांग को संसद में पूरी मजबूती से उठाया और रेलमंत्री से इस विषय पर विस्तृत चर्चा भी की है. परिणामस्वरूप पठानकोट से जोगिंदरनगर तक रेलमार्ग का फिजिकल सर्वे पूरा हो चुका है और प्रस्तावित स्टेशनों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) भी तैयार कर ली गई है.

उन्होंने कहा कि दीवाली के बाद वे एक बार फिर रेलमंत्री से मिलकर परियोजना की अगली प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे. सांसद ने बताया कि अम्ब-अंदोरा तक ब्रॉडगेज ट्रैक पहले से तैयार है, जिस पर वंदे भारत ट्रेन संचालित होती है. यदि इस ट्रैक को पठानकोट-जोगिंदरनगर लाइन से जोड़ दिया जाए, तो वंदे भारत ट्रेन इस मार्ग पर भी चलाई जा सकेगी.

सांसद ने कहा कि इस रेललाइन के विस्तार से प्रदेश में धार्मिक और साहसिक पर्यटन को नई गति मिलेगी. यात्रियों को मां भगवती के विभिन्न शक्तिपीठों के दर्शन करने के साथ-साथ कांगड़ा घाटी और आसपास के पर्यटन स्थलों की यात्रा का अवसर मिलेगा. उन्होंने यह भी बताया कि इस दिशा में वे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मिलकर निरंतर प्रयासरत हैं और परियोजना को लेकर उन्हें सकारात्मक परिणामों की उम्मीद है.