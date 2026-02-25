Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3122236
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

कमांडो प्रशिक्षण के दौरान BSF जवान का निधन, सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

नूरपुर के 24 वर्षीय बीएसएफ जवान जतिन धीमान का रांची में कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हृदयगति रुकने से निधन हो गया. कोर्स के अंतिम चरण में हुई इस दुखद घटना के बाद उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. पढ़ें पूरी खबर.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 25, 2026, 04:07 PM IST

Trending Photos

कमांडो प्रशिक्षण के दौरान BSF जवान का निधन, सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

Nurpur News: नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत सदवां के 24 वर्षीय बीएसएफ जवान जतिन धीमान का कमांडो प्रशिक्षण के दौरान अचानक हृदयगति रुकने से दुखद निधन हो गया. वह बीएसएफ की 157वीं बटालियन में रांची में तैनात थे और इन दिनों विशेष कमांडो कोर्स कर रहे थे.

प्रशिक्षण के दौरान गिरे, फिर भी नहीं हारी हिम्मत
जानकारी के अनुसार दौड़ अभ्यास के दौरान वह अचानक गिर पड़े. बताया जा रहा है कि उन्होंने दोबारा उठकर दौड़ पूरी करने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच उनकी हृदयगति रुक गई. कोर्स के 45 दिन पूरे हो चुके थे और केवल 15 दिन शेष थे. इस अप्रत्याशित घटना ने परिवार और साथियों को गहरे सदमे में डाल दिया.

गांव में शोक की लहर
घटना की सूचना घर पहुंचते ही परिवार में मातम छा गया. सदवां गांव सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई. जब उनका पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ गांव पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं. अंतिम यात्रा के दौरान “जतिन धीमान अमर रहें” और “भारत माता की जय” के नारों के बीच उन्हें विदाई दी गई। सैकड़ों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार की पृष्ठभूमि
जतिन अपने पीछे माता मीनू देवी और छोटे भाई को छोड़ गए हैं. उनके पिता भी बीएसएफ में सेवारत थे और ड्यूटी के दौरान हृदयगति रुकने से उनका भी निधन हो गया था. पिता के निधन के बाद जतिन को अनुकंपा के आधार पर सेवा का अवसर मिला था. आज उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ संपन्न हुआ.

जनप्रतिनिधियों ने जताया शोक
अंतिम संस्कार में प्रशासन की ओर से एसडीएम अरुण शर्मा उपस्थित रहे. इसके अलावा पूर्व मंत्री Rakesh Pathania, पूर्व विधायक Ajay Mahajan और विधायक Ranveer Singh Nikka समेत अनेक गणमान्य लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने इसे अत्यंत दुखद घटना बताते हुए कहा कि कम उम्र में इस तरह का जाना पूरे क्षेत्र के लिए आघात है. पूर्व विधायक अजय महाजन ने जतिन के जज्बे को याद करते हुए कहा कि गिरने के बाद भी उन्होंने दोबारा दौड़ने का प्रयास किया, जो उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति दर्शाता है. विधायक रणवीर सिंह निक्का ने इसे अपूरणीय क्षति बताते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

ग्रामीणों ने जतिन को मिलनसार, बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ युवा बताया. उनके असमय निधन से पूरा क्षेत्र शोकाकुल है.

TAGS

Nurpur newsBSF Jawan DeathHimachal Pradesh

Trending news

Delhi Amritsar Katra Expressway
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟਰਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਘੰਟੇ! 2027 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ
Chandigarh News
ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ
Machhiwara Sahib News
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ
Ludhiana News
5 ਕਿਲੋ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 27 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਸਮੇਤ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਬੂ
Chandigarh News
ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
Chamba News
चंबा में 10 मार्च तक बंद रहेगा बालू–पक्काटाला मार्ग, मरम्मत कार्य जारी
Lawrence Bishnoi
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
jalandhar news
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ-ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
Lehragaga news
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ
Baba Gurinder Singh Dhillon
ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ