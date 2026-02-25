कमांडो प्रशिक्षण के दौरान BSF जवान का निधन, सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

Nurpur News: नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत सदवां के 24 वर्षीय बीएसएफ जवान जतिन धीमान का कमांडो प्रशिक्षण के दौरान अचानक हृदयगति रुकने से दुखद निधन हो गया. वह बीएसएफ की 157वीं बटालियन में रांची में तैनात थे और इन दिनों विशेष कमांडो कोर्स कर रहे थे.

प्रशिक्षण के दौरान गिरे, फिर भी नहीं हारी हिम्मत

जानकारी के अनुसार दौड़ अभ्यास के दौरान वह अचानक गिर पड़े. बताया जा रहा है कि उन्होंने दोबारा उठकर दौड़ पूरी करने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच उनकी हृदयगति रुक गई. कोर्स के 45 दिन पूरे हो चुके थे और केवल 15 दिन शेष थे. इस अप्रत्याशित घटना ने परिवार और साथियों को गहरे सदमे में डाल दिया.

गांव में शोक की लहर

घटना की सूचना घर पहुंचते ही परिवार में मातम छा गया. सदवां गांव सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई. जब उनका पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ गांव पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं. अंतिम यात्रा के दौरान “जतिन धीमान अमर रहें” और “भारत माता की जय” के नारों के बीच उन्हें विदाई दी गई। सैकड़ों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

परिवार की पृष्ठभूमि

जतिन अपने पीछे माता मीनू देवी और छोटे भाई को छोड़ गए हैं. उनके पिता भी बीएसएफ में सेवारत थे और ड्यूटी के दौरान हृदयगति रुकने से उनका भी निधन हो गया था. पिता के निधन के बाद जतिन को अनुकंपा के आधार पर सेवा का अवसर मिला था. आज उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ संपन्न हुआ.

जनप्रतिनिधियों ने जताया शोक

अंतिम संस्कार में प्रशासन की ओर से एसडीएम अरुण शर्मा उपस्थित रहे. इसके अलावा पूर्व मंत्री Rakesh Pathania, पूर्व विधायक Ajay Mahajan और विधायक Ranveer Singh Nikka समेत अनेक गणमान्य लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने इसे अत्यंत दुखद घटना बताते हुए कहा कि कम उम्र में इस तरह का जाना पूरे क्षेत्र के लिए आघात है. पूर्व विधायक अजय महाजन ने जतिन के जज्बे को याद करते हुए कहा कि गिरने के बाद भी उन्होंने दोबारा दौड़ने का प्रयास किया, जो उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति दर्शाता है. विधायक रणवीर सिंह निक्का ने इसे अपूरणीय क्षति बताते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

ग्रामीणों ने जतिन को मिलनसार, बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ युवा बताया. उनके असमय निधन से पूरा क्षेत्र शोकाकुल है.