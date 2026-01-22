ड्यूटी पर तैनात BSF जवान कुलदीप धीमान का आकस्मिक निधन, बेटे की शादी से पहले बुझ गया घर का चिराग

Nurpur News: जिला कांगड़ा की नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के सुलियाली गांव से एक अत्यंत दुखद समाचार सामने आया है. वार्ड नंबर एक निवासी और सीमा सुरक्षा बल (BSF) में एएसआई के पद पर तैनात कुलदीप धीमान (56) का ड्यूटी के दौरान हृदयगति रुकने से आकस्मिक निधन हो गया. इस खबर से पूरे गांव और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

बेटे की शादी की खुशियां मातम में बदलीं



जानकारी के अनुसार कुलदीप धीमान राजस्थान के बाड़मेर में सीमा 47 BSF में तैनात थे. वह अपने बेटे शुभम धीमान की शादी में शामिल होने के लिए जल्द ही घर आने वाले थे. परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं और खुशी का माहौल था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. ड्यूटी के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया.

तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचे वीर सपूत



एक पिता, जो बेटे की शादी के सपनों के साथ घर लौटने वाला था, आज तिरंगे में लिपटकर अपने पैतृक गांव लौटा. गांव में नम आंखों के साथ लोगों ने अपने वीर सपूत को अंतिम श्रद्धांजलि दी.

पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई



कुलदीप धीमान का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. सैन्य सलामी, तिरंगे की छाया और भावुक माहौल के बीच उन्हें अंतिम विदाई दी गई. उनके बेटे शुभम धीमान ने पिता को मुखाग्नि दी.

प्रशासन, जनप्रतिनिधि और BSF जवानों ने दी श्रद्धांजलि



श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में एसडीएम नूरपुर अरुण शर्मा, नूरपुर विधायक रणवीर सिंह निक्का, सीमा 47 BSF के जवान तथा कांगड़ा से आए BSF के अन्य जवान शामिल रहे. सभी ने दिवंगत जवान के योगदान को नमन करते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले कुलदीप धीमान को पूरा क्षेत्र भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है. उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा.