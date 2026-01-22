Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3082992
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

ड्यूटी पर तैनात BSF जवान कुलदीप धीमान का आकस्मिक निधन, बेटे की शादी से पहले बुझ गया घर का चिराग

राजस्थान के बाड़मेर में ड्यूटी के दौरान BSF के एएसआई कुलदीप धीमान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. बेटे की शादी की तैयारियों के बीच वीर जवान तिरंगे में लिपटकर गांव लौटा. पढ़ें पूरी खबर.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 22, 2026, 06:15 PM IST

Trending Photos

ड्यूटी पर तैनात BSF जवान कुलदीप धीमान का आकस्मिक निधन, बेटे की शादी से पहले बुझ गया घर का चिराग

Nurpur News: जिला कांगड़ा की नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के सुलियाली गांव से एक अत्यंत दुखद समाचार सामने आया है. वार्ड नंबर एक निवासी और सीमा सुरक्षा बल (BSF) में एएसआई के पद पर तैनात कुलदीप धीमान (56) का ड्यूटी के दौरान हृदयगति रुकने से आकस्मिक निधन हो गया. इस खबर से पूरे गांव और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

बेटे की शादी की खुशियां मातम में बदलीं

जानकारी के अनुसार कुलदीप धीमान राजस्थान के बाड़मेर में सीमा 47 BSF में तैनात थे. वह अपने बेटे शुभम धीमान की शादी में शामिल होने के लिए जल्द ही घर आने वाले थे. परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं और खुशी का माहौल था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. ड्यूटी के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया.

तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचे वीर सपूत

एक पिता, जो बेटे की शादी के सपनों के साथ घर लौटने वाला था, आज तिरंगे में लिपटकर अपने पैतृक गांव लौटा. गांव में नम आंखों के साथ लोगों ने अपने वीर सपूत को अंतिम श्रद्धांजलि दी.

Add Zee News as a Preferred Source

पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई

कुलदीप धीमान का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. सैन्य सलामी, तिरंगे की छाया और भावुक माहौल के बीच उन्हें अंतिम विदाई दी गई. उनके बेटे शुभम धीमान ने पिता को मुखाग्नि दी.

प्रशासन, जनप्रतिनिधि और BSF जवानों ने दी श्रद्धांजलि

श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में एसडीएम नूरपुर अरुण शर्मा, नूरपुर विधायक रणवीर सिंह निक्का, सीमा 47 BSF के जवान तथा कांगड़ा से आए BSF के अन्य जवान शामिल रहे. सभी ने दिवंगत जवान के योगदान को नमन करते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले कुलदीप धीमान को पूरा क्षेत्र भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है. उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा.

TAGS

Nurpur newsKuldeep DhimanHimachal Pradesh

Trending news

Nurpur news
ड्यूटी पर तैनात BSF जवान कुलदीप धीमान का निधन, बेटे की शादी से पहले बुझा घर का चिराग
Punjab tableau Republic Day 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਨੂਰ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ
Guru Gobind Singh Ji viah purab
ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਰਾਤ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ
Nahan news
PMGSY-4 के तहत सिरमौर को बड़ी सौगात, 11 सड़कों को मिली मंजूरी: हर्षवर्धन चौहान
Punjab SC Commission action
SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
punjab congress meeting
ਜਾਤੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
arvind kejriwal ed case
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਰੀ
Shimla News
30 दिन में बसाया जाएगा ‘हिम चंडीगढ़’! शिमला की भीड़ घटाने के लिए सरकार का बड़ा प्लान
Amritsar encounter
ਟਿਮੋਵਾਲ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ; ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Bangladesh T20 World Cup Boycotts
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ