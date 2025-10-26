रील बनाने के चक्कर में गई जान, मंडी के बीटेक छात्र की बाइक स्टंट करते समय दर्दनाक मौत

रील बनाने के जुनून ने मंडी जिला के एक 22 वर्षीय बीटेक छात्र की जिंदगी निगल ली. सोशल मीडिया पर सनसनी बनने की चाहत में युवक ने अपनी जान गंवा दी.
Mandi News: सोशल मीडिया पर मशहूर होने की चाहत ने मंडी जिले के एक 22 वर्षीय बीटेक छात्र की जिंदगी छीन ली. देर रात मलोरी टनल के पास इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए बाइक स्टंट करते समय उसकी दर्दनाक मौत हो गई.
जानकारी के अनुसार, मृतक युवक की पहचान अनिकेत (पुत्र सुभाष चंद), निवासी नगचला, बल्ह क्षेत्र के रूप में हुई है. हादसा कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर रात करीब 1 बजे हुआ, जब अनिकेत बाइक पर स्टंट करते समय नियंत्रण खो बैठा और जोरदार तरीके से सड़क पर जा गिरा. हादसे में उसकी गर्दन टूटने की आशंका जताई जा रही है.
अनिकेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सक्रिय था और अक्सर खतरनाक बाइक स्टंट के वीडियो पोस्ट करता था. यह उसका नियमित शौक बन चुका था, लेकिन इस बार का स्टंट उसके लिए जानलेवा साबित हुआ.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक को नेरचौक मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है, वहीं सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए जान जोखिम में डालने की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठने लगे हैं.
मामले की पुष्टि करते हुए एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.