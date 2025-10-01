शिमला के चिड़गांव में जातीय भेदभाव का मामला: छुआछूत से आहत 12 वर्षीय बच्चे ने खाया जहर, मामला दर्ज

Shimla News: शिमला ज़िले के चिड़गांव क्षेत्र में जातीय भेदभाव का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक 12 वर्षीय दलित बच्चे ने छुआछूत और अपमानजनक व्यवहार से आहत होकर ज़हर खा लिया. परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

घटना 16 सितंबर की है, जब खेलते समय बच्चा एक महिला के घर में चला गया. परिजनों का आरोप है कि उस घर की महिला मालिक ने बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार किया, जिससे वह मानसिक रूप से आहत हुआ.

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 107, 127(2), 115(2) के अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है.

आरोपित महिला को अदालत से 6 अक्टूबर तक अग्रिम ज़मानत मिल चुकी है. इसी तारीख को मामले में हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी.

हिमाचल बहुजन एकता समाज के संस्थापक कर्मचंद भाटिया ने इस घटना पर गहरा दु:ख व्यक्त करते हुए राज्य सरकार और अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले मंत्रियों की चुप्पी पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 21वीं सदी में भी समाज में इस तरह के भेदभाव करने वाले तत्व मौजूद हैं."

यह मामला प्रदेश में जातीय भेदभाव और सामाजिक न्याय को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करता है.