हिमाचल के इंजीनियर विमल नेगी हत्या मामले में CBI ने की पहली गिरफ्तारी, ASI को हिरासत में लिया

Shimla News: हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPCL) के मुख्य अभियंता दिवंगत विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रविवार को पहली गिरफ्तारी की है. CBI ने सहायक उपनिरीक्षक (ASI) पंकज शर्मा को हिरासत में लिया है.

दिल्ली से भेजी गई 10 सदस्यीय टीम शनिवार शाम शिमला पहुंची और रविवार दोपहर घुमारवीं के लिए रवाना हुई, जहां शर्मा को गिरफ्तार कर शिमला लाया जा रहा है ताकि उससे पूछताछ की जा सके. CBI अधिकारी ने कहा, “यह इस मामले में पहली गिरफ्तारी है. दिल्ली में एकत्र साक्ष्यों और हिमाचल में की गई जांच के आधार पर ASI पंकज शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.”

मामला क्या है?

विमल नेगी ने 15 जून 2024 को HPPCL जॉइन किया था.

दो सप्ताह बाद, 1 जुलाई 2024, उन्हें तनाव और एंग्जायटी की शिकायतों के चलते उपचार दिया जा रहा था.

वह 10 मार्च 2025 को लापता हो गए और 18 मार्च 2025 को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत 13 मार्च 2025 के आसपास बताई गई, जिससे 10 से 14 मार्च के बीच उनकी गतिविधियों पर सवाल उठे.

Add Zee News as a Preferred Source

हिमाचल पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) इस समय-रेखा को स्पष्ट नहीं कर सकी, जिससे लापरवाही और संभावित हस्तक्षेप के आरोप लगे. जनता में आक्रोश और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 23 मई 2025 को मामला CBI को सौंप दिया गया.

ASI पंकज शर्मा को सोमवार को CBI कोर्ट में पेश किया जाएगा। जांच आगे बढ़ रही है और इस मामले में नई जानकारियाँ सामने आने की उम्मीद है.