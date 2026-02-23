Advertisement
CBSE स्कूलों में टीजीटी शिक्षकों के लिए बड़ा झटका? सिलेबस बदलाव और वरिष्ठता नियमों पर उठे सवाल!

हिमाचल में 130 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई लागू होने से पहले टीजीटी कैडर महासंघ ने सिलेबस में बदलाव और वरिष्ठता नियमों पर आपत्ति जताई है. प्रदेश अध्यक्ष सुनील ठाकुर ने सरकार से जल्द संशोधन की मांग की.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 23, 2026, 04:42 PM IST

Kullu News: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 130 सरकारी स्कूलों में इसी शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के निर्णय के बाद टीजीटी कैडर महासंघ ने कुछ अहम मुद्दों को लेकर सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है.

ढालपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिमाचल प्रदेश टीजीटी कैडर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील ठाकुर ने कहा कि सीबीएसई स्कूलों के लिए शिक्षकों के चयन हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा का सिलेबस संतुलित नहीं है और इसमें बदलाव किया जाना चाहिए.

सिलेबस स्तर को लेकर आपत्ति
उन्होंने बताया कि टीजीटी शिक्षकों के लिए तैयार किया गया सिलेबस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर का है, जबकि लेक्चरर पद के लिए सिलेबस प्लस-टू स्तर का निर्धारित किया गया है. ऐसे में यह असमानता टीजीटी शिक्षकों के साथ अन्याय है.

सुनील ठाकुर ने कहा कि कम समय में इतनी उच्च स्तर की तैयारी करना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है. सरकार को इस पर पुनर्विचार कर सिलेबस में आवश्यक संशोधन करना चाहिए.

वरिष्ठता और सेवाओं पर भी चिंता
महासंघ ने यह भी आशंका जताई कि यदि टीजीटी शिक्षक सीबीएसई स्कूल जॉइन करते हैं तो उनकी पूर्व सेवाएं और वरिष्ठता प्रभावित हो सकती है. नियमों के अनुसार पुरानी सेवाओं का लाभ न मिलने से शिक्षकों के भविष्य पर असर पड़ सकता है.

हालांकि, महासंघ ने सरकार के सीबीएसई स्कूल लागू करने के फैसले का स्वागत किया है और इसे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है.

ढालपुर में हुए महासंघ के चुनाव
इस दौरान हिमाचल प्रदेश सर्व टीजीटी कैडर महासंघ के चुनाव भी संपन्न हुए. सर्वसम्मति से गायत्री ठाकुर को कुल्लू टीजीटी कैडर महासंघ का अध्यक्ष चुना गया.

नव नियुक्त अध्यक्ष गायत्री ठाकुर ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे भविष्य में शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगी.

