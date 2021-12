43 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा लोहारली-चुरुड़ू पुल, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

राकेश मल्ही/ ऊना : केंद्र सरकार (Center Government) ने हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 43 करोड़ की लागत वाले बहुप्रतीक्षित लोहारली से चुरुड़ू पुल की मंजूरी दे दी है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने ट्वीट कर यह जानकारी दी.

Major bridge of 500m Span double lane over Swan river on Gagret Loharli Chururu road MDR 098 including approaches has been approved under CRIF with a budget of Rs. 43.37 Cr. In the state of Himachal Pradesh. #PragatiKaHighway #GatiShakti @ianuragthakur @jairamthakurbjp

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) December 14, 2021