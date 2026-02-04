केंद्र के फैसले पर हिमाचल सरकार आक्रामक, RDG को लेकर विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान

Una News: केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद किए जाने को लेकर हिमाचल प्रदेश में विरोध तेज हो गया है. मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक केंद्र के इस फैसले को राज्य के हितों के खिलाफ बता रहे हैं. इसी कड़ी में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी RDG बंद करने को हिमाचल के साथ “खिलवाड़” करार दिया है.

भाजपा सांसद दलगत राजनीति छोड़ें: विक्रमादित्य सिंह

ऊना में मीडिया से बातचीत करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि RDG का मुद्दा राजनीति का नहीं, बल्कि हिमाचल के भविष्य का है. उन्होंने प्रदेश से भाजपा के सभी सांसदों से आग्रह किया कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखें.

उन्होंने कहा कि चारों लोकसभा सांसदों और तीनों राज्यसभा सांसदों को RDG बहाल करने के लिए एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए.

RDG कभी बंद नहीं हुई, अब विकास होगा प्रभावित

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आरंभ से ही रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती रही है और किसी भी पूर्ववर्ती केंद्र सरकार ने इसे बंद नहीं किया. उन्होंने दावा किया कि RDG समाप्त होने से प्रदेश के विकास कार्यों पर सीधा असर पड़ेगा और छोटे पहाड़ी राज्य को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है.

बाबा बाल जी महाराज की शोभा यात्रा में लिया भाग

इससे पहले विक्रमादित्य सिंह ऊना में राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी महाराज के आश्रम पहुंचे. यहां उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण मंदिर में पूजा-अर्चना की और बाबा बाल जी महाराज का आशीर्वाद लिया. इस अवसर पर उन्हें आश्रम की ओर से सम्मानित भी किया गया.

ठाकुर जी की पालकी उठाकर शोभा यात्रा में शामिल हुए मंत्री

विक्रमादित्य सिंह के साथ उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी ठाकुर जी की पालकी उठाई और आश्रम से निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा में भाग लिया. दोनों नेताओं की मौजूदगी से कार्यक्रम में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला.