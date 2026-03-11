सर्वाइकल कैंसर से बचाएगी खास वैक्सीन! 4 हजार से ज्यादा लड़कियों का रजिस्ट्रेशन, जानें कब लगेगा टीका

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए पूरी योजना तैयार कर ली है और अब तक हजारों लड़कियां इस टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवा चुकी हैं.

4338 लड़कियों ने कराया पंजीकरण

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक जिले में 4338 लड़कियों ने एचपीवी वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण करवाया है. विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ सकती है.

14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों के साथ-साथ इस आयु सीमा से 90 दिन अधिक आयु वाली लड़कियों को भी इस टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया है. पंजीकरण आशा वर्कर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से कराया जा सकता है.

जिले में 31 स्थानों पर होगा टीकाकरण

स्वास्थ्य विभाग ने जिले में वैक्सीनेशन के लिए 31 स्थान चिन्हित किए हैं। यहां निर्धारित तिथियों पर शिविर लगाकर लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन दी जाएगी.

जिले में 29 मार्च, 5 अप्रैल और 12 अप्रैल को टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा. यदि किसी कारणवश इन तिथियों पर कोई लड़की वैक्सीन नहीं लगवा पाती है तो उसके लिए 10 मई, 24 मई और 30 मई को भी टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

जन्मतिथि के आधार पर होगा टीकाकरण

29 मार्च को उन लड़कियों का टीकाकरण किया जाएगा जिनका जन्म 28 फरवरी 2011 से 29 मार्च 2012 के बीच हुआ है. वहीं 5 अप्रैल को 28 फरवरी से 5 अप्रैल 2012 के बीच जन्मी लड़कियों को वैक्सीन दी जाएगी.

इसके अलावा 12 अप्रैल को 28 फरवरी 2011 से 13 अप्रैल 2012 के बीच जन्मी लड़कियों का टीकाकरण किया जाएगा.

वैक्सीनेशन के समय ये दस्तावेज जरूरी

टीकाकरण के लिए आने वाली लड़कियों को पहले भोजन करने के बाद शिविर में पहुंचने की सलाह दी गई है. साथ ही जन्मतिथि का प्रमाण, आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ लाना अनिवार्य होगा.

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अहम पहल

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर के मामले लगातार सामने आते हैं. वर्ष 2022 में विश्व में इस बीमारी के 79 हजार से अधिक मामले सामने आए थे, जिनमें 43 हजार से ज्यादा महिलाओं की मौत हुई थी.

सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों को कम करने के उद्देश्य से यह वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान का शुभारंभ 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. वहीं हिमाचल प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण चौधरी ने बताया कि निर्धारित तिथियों पर पंजीकृत लड़कियां टीकाकरण शिविरों में पहुंचकर एचपीवी वैक्सीन लगवा सकती हैं. इससे सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.