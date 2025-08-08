Chamba Accident: हिमाचल के चंबा में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत

Chamba Accident: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कार खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है, यह कार चंबा जिले के तीसा इलाके में चनवास से होकर गुजर रही थी, इसी दौरान वह करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। गुरुवार रात यह घटना घटी. फिलहाल, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची हैं.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कार में कुल छह लोग सवार थे, जिनमें दो पुरुष, दो महिलाएं और दो बच्चे शामिल थे. तीसा के भंजराडू से चिनवास शाहवा मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी. दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. तुरंत पुलिस व प्रशासन को जानकारी दी गई. रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया.

फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती आशंका है कि सड़क पर फिसलन या वाहन की तकनीकी खराबी दुर्घटना का कारण हो सकती है.

इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है. प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी मार्गों पर सतर्कता बरतने की अपील की है.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस हादसे पर दुख जताया है. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "चंबा जिला के तीसा के चनवास में हुई कार दुर्घटना में 6 लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है. शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत जनों की आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक-संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य व संबल प्रदान करें."

भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी 6 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, "चंबा जिला के तीसा के चनवास में हुई कार दुर्घटना में छह लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है. पीड़ित परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति तथा परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे."