Chamba Accident: चंबा–तीसा मार्ग पर सरियों से लदा ट्रक पलटा, घंटों ठप रहा यातायात

Chamba Accident: चंबा जिले के भटियात उपमंडल में चंबा–तीसा मुख्य मार्ग पर गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया. जसौरगढ़ जीरो प्वाइंट के समीप सरिये से भरा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों-बीच पलट गया. ट्रक पलटते ही भारी सरिया सड़क पर बिखर गया, जिससे पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचित किया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुँची और जेसीबी मशीन की मदद से सड़क को खोलने का कार्य शुरू किया गया. सरिये के बड़े-बड़े गट्ठर सड़क पर फैले होने के कारण आवागमन बहाल करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी.

सौभाग्य से इस हादसे में ट्रक चालक सुरक्षित बताया जा रहा है, हालांकि मार्ग बंद रहने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ा. कई वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

उधर, एसपी चंबा अभिषेक यादव ने जानकारी दी कि प्रशासन पूरी तत्परता से राहत और बहाली कार्य में जुटा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सड़क को जल्द ही पूरी तरह साफ कर यातायात सामान्य कर दिया जाएगा.