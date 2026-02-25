चंबा में 10 मार्च तक बंद रहेगा बालू–पक्काटाला मार्ग, मरम्मत कार्य जारी

चंबा में बालू वाया पक्काटाला मार्ग 10 मार्च तक मरम्मत कार्य के चलते बंद रहेगा. प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने लोगों से सहयोग की अपील की है. ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है. पढ़ें पूरी ट्रैफिक अपडेट.
Trending Photos
Chamba News: चंबा शहर में बालू वाया पक्काटाला मार्ग 10 मार्च तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा. मार्ग पर चल रहे मरम्मत कार्य को देखते हुए प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और लोगों से सहयोग की अपील की है.
प्रशासन के निर्देशानुसार यह कार्य Public Works Department (लोक निर्माण विभाग) चंबा द्वारा कराया जा रहा है. विभाग का उद्देश्य सड़क को बेहतर और सुरक्षित बनाना है ताकि भविष्य में लोगों को सुगम आवाजाही की सुविधा मिल सके.
ट्रैफिक पुलिस की अपील
ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी मार्ग पर लोगों को 10 मार्च तक इस सड़क का उपयोग न करने की सलाह दे रहे हैं. साथ ही जिन वाहन चालकों ने इस मार्ग पर वाहन खड़े किए हैं, उनसे उन्हें तुरंत हटाने का अनुरोध किया गया है, ताकि मरम्मत कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए.
उपायुक्त की जनता से सहयोग की अपील
चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने भी स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे 10 मार्च तक इस मार्ग पर वाहन लेकर न चलें. उन्होंने कहा कि सड़क को बेहतर और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से यह कार्य किया जा रहा है और इसे रिकॉर्ड समय में पूरा करने के लिए आम जनता का सहयोग बेहद आवश्यक है.
प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है, ताकि मरम्मत कार्य सुचारू रूप से पूरा किया जा सके और जल्द ही सड़क को दोबारा वाहनों के लिए खोल दिया जाए.